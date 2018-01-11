Компьютеры на Intel Haswell и Broadwell перезагружаются из-за заплатки против Spectre

Пользователи персональных компьютеров на базе процессоров Intel с архитектурой Haswell и Broadwell жалуются на частые перезагрузки, которые начались после выхода заплатки для уязвимости Spectre. Если обычных пользователей это проблема беспокоит не очень сильно, то для корпоративных заказчиков она является довольно серьезной. Представители Intel уже приступили к ее изучению. Когда выйдет исправление, неизвестно.





В свою очередь Microsoft заявила, что из-за соответствующей заплатки на операционных системах, предшествующих Windows 7, наблюдается заметное падение производительности, тогда как на устройствах с Windows 10 ситуация получше. В связи с чем владельцам серверных систем рекомендуется тщательно взвешивать приоритеты при выборе между быстродействием и безопасностью.