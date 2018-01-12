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Dark Souls: Remastered выйдет на Nintendo Switch и PC

12.01.2018 15:41 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Bandai Namco анонсировала переиздание первой части хардкорной ролевой игры Dark Souls.

Dark Souls: Remastered будет работать в 4K-разрешении с частотой 60 кадров в секунду на PlayStation 4 Pro, Xbox One X и РС, а версия для Nintendo Switch обеспечит в телевизионном режиме картинку с разрешением 1080р при 30 кадрах в секунду.

Серия Dark Souls сыскала славу за мрачную атмосферу и игровой процесс, не прощающий ошибок и вознаграждающий за мастерство. В игре нужно тщательно продумывать каждое действие, искать подход к каждому противнику, исследовать опасные регионы, собирать разнообразное оружие, броню и учиться использовать магию.

Релиз Dark Souls: Remastered состоится 25 мая 2018 на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра поступит в продажу с субтитрами на русском языке.

 
 
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Компания Bandai Namco анонсировала переиздание первой части хардкорной ролевой игры Dark Souls. Dark Souls: Remastered...

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