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Трамп рассказал о продаже истребителя из игры Call of Duty в Норвегию
12.01.2018 21:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Президент США Дональд Трамп во время брифинга для прессы, прошедшего 10 января, рассказал о продаже в Норвегию истребителя F-52,
«В ноябре мы поставили первые истребители F-52 и F-35, — сказал Трамп — Всего партия насчитывает 52 самолета, часть мы отправили досрочно». Примечательно, что F-52 существует только в компьютерной игре «Call of Duty: Advanced Warfare», в то время, как F-35 — реальный истребитель пятого поколения.
Вероятнее всего, американский президент, по-видимому, запутался в цифрах: он соединил обозначение истребителя букву «F» и число 52 — общее количество истребителей, поставленных Норвегии.
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Президент США Дональд Трамп во время брифинга для прессы, прошедшего 10 января, рассказал о продаже в Норвегию истребителя F-52, сообщает The Washington Post.
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