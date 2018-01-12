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Трамп рассказал о продаже истребителя из игры Call of Duty в Норвегию

12.01.2018 21:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп во время брифинга для прессы, прошедшего 10 января, рассказал о продаже в Норвегию истребителя F-52, сообщает The Washington Post.

Трамп рассказал о продаже истребителя из игры Call of Duty в Норвегию
F-52. Фото: TopTwitter.com

«В ноябре мы поставили первые истребители F-52 и F-35, — сказал Трамп — Всего партия насчитывает 52 самолета, часть мы отправили досрочно». Примечательно, что F-52 существует только в компьютерной игре «Call of Duty: Advanced Warfare», в то время, как F-35 — реальный истребитель пятого поколения.

Вероятнее всего, американский президент, по-видимому, запутался в цифрах: он соединил обозначение истребителя букву «F» и число 52 — общее количество истребителей, поставленных Норвегии.

 
 
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Президент США Дональд Трамп во время брифинга для прессы, прошедшего 10 января, рассказал о продаже в Норвегию истребителя F-52, сообщает The Washington Post.

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