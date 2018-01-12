На Минск отвели одну атомную бомбу: как США собирались воевать с СССР

В последние годы был снят гриф секретности сразу с нескольких документов, содержащих планы нападения США на Советский Союз с ипользованием ядерного оружия. В них было скрупулезно подсчитано, сколько нужно сбросить бомб на каждый город, чтобы уничтожить население и промышленность. Под удар попадали и белорусские города. 42.TUT.BY просмотрел рассекреченные планы ядерных ударов, способных прекратить историю нашей страны.

Список апокалипсиса

Из рассекреченного американским Национальным управлением архивов и документации списка целей для ядерных ударов по территории Советского Союза и Восточной Европы стало известно, что под удар попадал ряд белорусских городов. Документ был составлен командованием американской стратегической авиации в 1956 году и содержал 800 целей.



Фото: nsarchive.gwu.edu/

В качестве одной из целей для каждого города в списке указывалось «население». Первостепенной же задачей было уничтожение инфраструктуры военно-воздушных сил противника, включая 1100 аэродромов в странах советского блока. И здесь под удар попадало множество городов. Два из которых — Быхов и Орша — стояли в списке под первым и вторым номерами.

В первую двадцатку списка входили также объекты в Бобруйске, Минске (Мачулищи), Гомеле (Прибытки). Белорусские аэродромы, согласно докладу ЦРУ, использовались для базирования стратегических бомбардировщиков М-4 и Ту-16. До территории США эти самолеты долететь не могли, а вот нанести удар по странам - членам НАТО вполне.



SM-62 Snark. Фото: wikimedia.org

В уничтожении СССР должны были принять участие реактивные бомбардировщики B-47 «Стратоджет», базирующиеся в Великобритании, Марокко и Испании, а также тяжелые сверхдальние межконтинентальные стратегические бомбардировщики B-52 «Стратофортресс», размещенные на территории США, и стратегические межконтинентальные баллистические ракеты SM-62 Snark.

Оптимальные 204 ядерные бомбы

Согласно секретному документу от 15 сентября 1945 года, Пентагон предусматривал уничтожить Советский Союз с помощью скоординированного ядерного нападения, направленного против крупных городских районов, сообщал BusinessInsider.



Фото: globalresearch.ca

На сайте был опубликован документ , с которого сняли гриф секретности. Список самых крупных городов СССР насчитывал 66 стратегических целей. Американцы посчитали площадь каждого города и количество бомб, необходимых на его уничтожение. Например, на Минск отводилась одна атомная бомба, на Москву планировали сбросить шесть бомб и столько же — на Киев.



Фото: globalresearch.ca

В Пентагоне считали, что для стирания СССР с карты мира достаточно 204 атомные бомбы. Но «оптимальным» считалось сбросить на советское государство 466 атомных бомб.



Фото: globalresearch.ca

Много это или мало? К примеру, одна атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, привела к немедленной смерти 100 000 человек за первые семь секунд.

Документ с планом бомбардировки СССР был выпущен в сентябре 1945 года, спустя месяц после того, как были сброшены бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и за два года до наступления «холодной войны».

Директива 59, если Президент решит

В декабре 1978 года американцы свернули в одностороннем порядке проведение переговоров об ограничениях в торговле оружием, а в июне 1979 года отказались от возобновления диалога по противоспутниковым системам. Напряженность в противостоянии СССР-США возрастала. В ноябре 1979 года президент Джимми Картер издал директиву, допускающую вступление страны в длительный конфликт с СССР.



Один из основных авторов директивы № 59 генерал Уильям Одом, в 1980 году занимавший должность помощника советника президента по национальной безопасности Збигнева Бжезинского. Фото: nsarchive2.gwu.edu

Однако самым опасным стал другой документ , подписанный 25 июля 1980 года Картером — Директива № 59 (PD-59). Документ был настолько засекречен, что полностью его содержание в момент создания не было известно даже многим членам правительства Картера.

Директива № 59 — это в каком-то роде свод правил и принципов, предусматривающих порядок вступления и ведения ядерной войны, итогом которой должно было стать нанесение значительного ущерба экономической мощи СССР, вплоть до его полного уничтожения. А еще этот документ существенно расширял полномочия американского президента в условиях угрозы ядерного конфликта.

И хотя некоторые члены Национального совета безопасности США выражали свой протест против включения в директиву Положения об упреждающем ядерном ударе по Советскому Союзу, оно также вошло в окончательный вариант документа.

Погибнуть могли миллионы

По одному из американских планов нападения на СССР уничтожению подлежали 1154 цели, в том числе на территории стран-союзниц. Опираясь на данные, рассекреченные Национальным управлением архивов и документации США два года назад, американский физик Макс Тэгмарк и историк Алекс Валлерштайн создали интерактивную карту , позволяющую оценить последствия атомной бомбардировки.



Фото: blog.nuclearsecrecy.com

Пользователи могут выбрать мощность ядерного заряда в промежутке от 50 Кт до 10 Мт и оценить масштабы радиоактивного загрязнения и жертв. Например, при ударе по Полоцку боеголовкой мощностью 1Мт 53,2 тысячи человек погибли бы, а 38,3 тысячи получили бы ранения различной степени тяжести.





Радиус поражения боеголовки мощностью 1Мт при ударе по Витебску.

Фото: nuclearsecrecy.com

При ударе по Бобруйску потери составили бы 58,7 тысячи погибших и 76,3 тысячи раненых, по Слуцку — 46,3 тысячи погибших и 18 тысяч раненых, по Кобрину — 42,5 тысячи погибших и 10,9 тысячи раненых, по Орше — 1,9 тысячи погибших и 22,2 тысячи раненых.

Валлерштайн отметил, что если бы все боеголовки имели мощность 1 Мт и были приведены в действие в воздухе, то жертвы в СССР и странах-союзницах составили бы 111 млн человек: в СССР — 55 млн, в странах Варшавского договора — около 10 млн, а в Китае и Северной Корее — около 46 млн. Кроме того, 239 млн человек получили бы ранения и радиоактивное облучение различной степени тяжести.