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Устраняющее уязвимость Spectre обновление замедляет iPhone 6 на 40%

15.01.2018 04:37 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Обновление iOS 11.2.2, призванное устранить в смартфонах iPhone уязвимость Spectre, снижает их производительность. Особенно сильное замедление наблюдается на iPhone 6.

Тесты Geekbench показывают, что в сравнении с версией iOS 11.1.2, которая существенно замедлила работу старых моделей iPhone с изношенным аккумулятором, свежее обновление способно снизить производительность еще до 40%.

Устраняющее уязвимость Spectre обновление замедляет iPhone 6 на 40%

Spectre – процессорная уязвимость, которая касается почти всех современных компьютеров и телефонов. Специалисты по безопасности обнаружили ее еще в середине 2017 года, но разработчики процессоров (Intel, AMD, NVIDIA и ARM) попросили не разглашать данные до 9 января. О случаях успешного использовании уязвимости злоумышленниками пока ничего неизвестно.

 
 
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Обновление iOS 11.2.2, призванное устранить в смартфонах iPhone уязвимость Spectre, снижает их...

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