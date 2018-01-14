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Как белорусов могут предупредить о приближающемся ракетном ударе?

15.01.2018 12:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На днях на Гавайях ложно сработала система оповещения жителей штата о чрезвычайной ситуации. На мобильные телефоны жителей островов пришли уведомления об угрозе ракетного удара с требованием немедленно перейти в укрытия, а примерно через полчаса — опровержение этого. 42.TUT.BY выяснил, как в случае ЧП, в том числе возможного ракетного удара, оповестят белорусов.

Как пояснил пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий, в случае любого чрезвычайного происшествия через громкоговорители в населенных пунктах будет передан сигнал «Внимание всем». Узнать его можно по звуку электросирен и других сигнальных средств продолжительностью 3 минуты.

Как белорусов могут предупредить о приближающемся ракетном ударе?
Фото: minsk.gov.by

После этого необходимо включить FM-радио, телевизор или зайти на сайт МЧС. По телевизору сообщение будет передаваться на одном из государственных каналов бегущей стройкой или речью, где будут даны все необходимые рекомендации для последующих действий.

Также, как и в случае с гавайским инцидентом, будет применяться массовая рассылка SMS-сообщений через мобильные сети.

 
 
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На днях на Гавайях ложно сработала система оповещения жителей штата о чрезвычайной ситуации. На мобильные телефоны жителей островов пришли уведомления...

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