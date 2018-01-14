В Минске мальчик попал в больницу с ожогом из-за батареи смартфона

В одной из минских квартир обуглилась батарея смартфона, в итоге пострадал ребенок. Об этом сообщает столичное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям.



Фото: mchs.gov.by

Инцидент произошел 12 января. Около 6 часов утра в жилой комнате четырехкомнатной квартиры произошло разрушение аккумуляторной батареи смартфона Samsung J7, выпущенного в 2015 году.

В результате пострадал мальчик 2014 года рождения. С ожогом ноги его госпитализировали в больницу. Подразделения МЧС не привлекались, причина происшествия устанавливается.

Чаще всего инциденты с аккумуляторами случаются при использовании неоригинальных батарей или зарядных устройств. Кроме того, опасно может быть пытаться согнуть смартфон, бросать о стену и мочить его в воде.