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В Минске мальчик попал в больницу с ожогом из-за батареи смартфона

15.01.2018 11:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В одной из минских квартир обуглилась батарея смартфона, в итоге пострадал ребенок. Об этом сообщает столичное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В Минске мальчик попал в больницу с ожогом из-за батареи смартфона
Фото: mchs.gov.by

Инцидент произошел 12 января. Около 6 часов утра в жилой комнате четырехкомнатной квартиры произошло разрушение аккумуляторной батареи смартфона Samsung J7, выпущенного в 2015 году.

В результате пострадал мальчик 2014 года рождения. С ожогом ноги его госпитализировали в больницу. Подразделения МЧС не привлекались, причина происшествия устанавливается.

Чаще всего инциденты с аккумуляторами случаются при использовании неоригинальных батарей или зарядных устройств. Кроме того, опасно может быть пытаться согнуть смартфон, бросать о стену и мочить его в воде.

 
 
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В одной из минских квартир обуглилась батарея смартфона, в итоге пострадал ребенок. Об этом сообщает столичное управление Министерства по чрезвычайным...

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