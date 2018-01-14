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Ремастер Resident Evil 2 покажут в ближайшее время

15.01.2018 09:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Capcom готовится к полноценному анонсу ремастера Resident Evil 2. На это указывает изменение логотипа франшизы на официальных страницах в соцсетях. Теперь он оформлен в стилистике второй части.

Анонс ужастика Resident Evil 2 состоялся еще в 2015 году. Компания ограничилась формальным объявлением и показом логотипа. С тех пор никаких подробностей об игре не было.

Ремастер Resident Evil 2 покажут в ближайшее время

Действие Resident Evil 2 разворачивается в печально знаменитом Ракун-сити, жители которого превратились в зомби под воздействием биологического оружия под названием T-вирус, созданного фармацевтической компанией Umbrella. Два главных героя, полицейский-новичок Леон Скотт Кеннеди и студента колледжа Клэр Рэдфилд, волею судеб оказывают в эпицентре событий. Вместе им предстоит разгадать тайны корпорации Umbrella и найти создателя вируса.

 
 
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Компания Capcom готовится к полноценному анонсу ремастера Resident Evil 2. На это указывает изменение логотипа...

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