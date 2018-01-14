﻿ Характеристики Galaxy S9 рассекречены фотографией коробки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Характеристики Galaxy S9 рассекречены фотографией коробки

15.01.2018 08:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

В Сети появилась фотография коробки нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S9, которая содержит описание всех ключевых характеристик устройства.

Новинка порадует 5,8-дюймовым симметрично изогнутым экраном с разрешением Quad HD+. Диагональ прямоугольной области составит 5,6 дюйма при разрешении Quad HD+.

Основная камера получила название Super Speed Dual Pixel, из чего можно сделать вывод, что скорость ее работы будет очень высокой. Еще она предложит возможность съемки в режиме Super Slow-mo, о котором пока ничего неизвестно.

Главной же особенностью камеры оригинального Galaxy S9 является возможность переключения между апертурами F1.5 и F2.4 для получения снимков с эффектом боке как на топовых устройствах с двумя объективами.

Характеристики Galaxy S9 рассекречены фотографией коробки

Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, встроенной – 64 ГБ. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера. Дактилоскоп не упоминается, но известно, что он будет расположен под камерой. А компанию ему составит улучшенный сканер глаза. Также гаджет порадует водонепроницаемым корпусом и наушниками от AKG.

Официальный анонс Galaxy S9 состоится на выставке MWC 2018.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети появилась фотография коробки нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S9, которая содержит...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Устраняющее уязвимость Spectre обновление замедляет iPhone 6 на 40%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика