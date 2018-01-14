Характеристики Galaxy S9 рассекречены фотографией коробки

В Сети появилась фотография коробки нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S9, которая содержит описание всех ключевых характеристик устройства.

Новинка порадует 5,8-дюймовым симметрично изогнутым экраном с разрешением Quad HD+. Диагональ прямоугольной области составит 5,6 дюйма при разрешении Quad HD+.

Основная камера получила название Super Speed Dual Pixel, из чего можно сделать вывод, что скорость ее работы будет очень высокой. Еще она предложит возможность съемки в режиме Super Slow-mo, о котором пока ничего неизвестно.

Главной же особенностью камеры оригинального Galaxy S9 является возможность переключения между апертурами F1.5 и F2.4 для получения снимков с эффектом боке как на топовых устройствах с двумя объективами.





Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, встроенной – 64 ГБ. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера. Дактилоскоп не упоминается, но известно, что он будет расположен под камерой. А компанию ему составит улучшенный сканер глаза. Также гаджет порадует водонепроницаемым корпусом и наушниками от AKG.

Официальный анонс Galaxy S9 состоится на выставке MWC 2018.