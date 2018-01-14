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США внесли «Вконтакте» в список пиратских ресурсов

15.01.2018 09:28 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Министерство торговли США внесло социальную сеть «Вконтакте» в список пиратских ресурсов, сообщают «Ведомости».

В 2016 году «Вконтакте» заключила соглашения с Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment, которое позволило урегулировать судебные споры с правообладателями по поводу нелегального предоставления доступа к музыке и видео. Однако существует еще множество других независимых компаний, с которым соцсеть не заключала контракты, но продолжает размещать их контент на своих страницах.

США внесли «Вконтакте» в список пиратских ресурсов

В прошлом году «Вконтакте» предложила подписку, которая позволяет слушать музыку без каких-либо ограничений и рекламы. Большая часть выручки от нее достается правообладателям. Аналогичным образом работают все музыкальные сервисы.

 
 
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