Состояние украинских кораблей в Крыму показали на видео

Находящиеся с 2014 года под контролем России украинские корабли показал телеканал «Звезда». На кадрах можно рассмотреть тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводную лодку «Запорожье», спасательное буксирное судно «Кременец», а также несколько боевых кораблей.

Все это не новые корабли, некоторым более 40 лет. Например, тральщик «Чернигов» был спущен на воду в 1974 году. Это корабль проекта 266-М, некогда предназначавшийся для противоминной обороны морской зоны Черноморского флота. «Черкассы» корабль того же проекта, но чуть «посвежее» — спущен на воду в 1976 году.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 641 «Запорожье» построена в 70-х годах. Черноморский флот отказался от использования лодки по причине ее технических неисправностей, а также потому, что боевые возможности лодки давно устарели.