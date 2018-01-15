МАРТ снова предлагает выпускать в Беларуси смартфоны отечественного производства

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обновило перечень товаров, предлагаемых для импортозамещения в Беларуси, и в него попали «смартфоны и другие аппараты мобильной связи», сообщает TUT.BY .

«Рынку РБ необходимы смартфоны со скоростным интернетом, почтой, мощной операционной системой, приложениями, позволяющими редактировать изображения, текстовые документы. Они должны иметь высокие технические характеристики и функциональные возможности, современный дизайа и широкий модельный ряд» - говорится в документе

Стоит отметить, что ранние, а именно в 2016 году, смартфоны уже попадали в перечень предлагаемых для импортозамещения товаров. Тогда ведомство определило потребность белорусского рынка в отечественных аппаратах в миллион штук, но в 2017 году их по неназванной причине из план-документа убрали.