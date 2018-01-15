13 января количество биткоинов в обороте достигло 16,8 млн. Это 80 процентов от запрограммированного максимального количества криптовалюты, которое равняется 21 млн «монет», пишет dev.by со ссылкой на CoinTelegraph.



Изображение businessinsider.com

Ограничение в 21 млн единиц запрограммировано в алгоритме криптовалюты ее создателем (создателями) Сатоши Накамото. Первое упоминание этого числа появилось в опубликованной в 2008 году «Белой книге» биткоина. Напомним, майнинг — процесс поддержания распределенных платформ и создание новых блоков с информацией, за осуществление которого полагается вознаграждение в форме какой-либо криптовалюты.

Сегодня награда биткоин-майнера составляет 12,5 BTC за один блок, и она уменьшается вдвое каждые 210 тысяч блоков. Ближайшее снижение награды ожидают в июне 2020 года: награда уменьшится до 6,5 BTC. Награда за первый (известный как «нулевой») блок в истории криптовалюты составила 50 биткоинов.

Стоит отметить, что не все криптовалюты предполагают «добычу» с помощью майнинга — решения математических задач, требующего всё больших мощностей. Например, Ripple, IOTA, NEM, NEO, Qtum, Lisk, EOS и другие подобные им «крипты» невозможно майнить — весь объем находится в обращении и/или удерживается разработчиками.