Исследователи обнаружили махинации с биткоином в 2013 году, когда курс резко вырос

Группа исследователей из Тель-Авивского университета и американского университета Талса обнаружили махинации с ценами на биткоин в конце 2013 года, в результате которых курс криптовалюты за два месяца вырос со 150 до 1000 долларов. Работа под названием «Манипуляция ценами в экосистеме Bitcoin» опубликована в журнале Journal of Monetary Economics, пишет vc.ru .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Авторы документа проанализировали влияние на курс криптовалюты найденной ими подозрительной активности на бирже Mt. Gox, когда мошенническим путем были проведены сделки примерно с 600 тысячами биткоинов стоимостью 188 миллионов долларов.

Исследователи пришли к выводу, что неизвестный разработчик использовал для манипуляции двух ботов — Маркуса и Вилли, — которые, на первый взгляд, проводили реальные сделки. В действительности они не владели биткоинами, которые использовали, но при этом влияли на стоимость криптовалюты, тем самым провоцируя рост объема торгов на основных биржах.

Средний объем торгов на биржах увеличивался, даже если мошеннические сделки были раскрыты и отменены. В результате в дни активности ботов курс биткоина к доллару вырастал в среднем на четыре процента, хотя в остальное время он демонстрировал небольшое снижение, указывают исследователи.

Увеличение объема торгов было выгодно для Mt. Gox — биржа взимала комиссию с каждой транзакции. Исследователи косвенно связывают бота Вилли с попытками владельца Mt. Gox Марка Карпелеса скрыть потери от кражи приблизительно 650 тысяч биткоинов в 2011 году. Тем не менее биржа перестала работать в 2014 году.