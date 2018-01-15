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Второй ТЕDxMinskSalon приглашает обсудить перемены в городской среде
16.01.2018 09:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
25 января в инкубаторе культурных проектов Ok16 на улице Октябрьской в Минске пройдет второй TEDxMinsk Salon, названный «Архитектория». Как и на первом, декабрьском салоне, для просмотра будут предложены три записи TEDTalks с комментариями трех минских экспертов. Во время дискуссии после просмотра публике предстоит не только задуматься о чужом опыте, но и мысленно перенести его в отечественные условия.
Если конференции TED и TEDx призваны изменять мир через распространение оригинальных идей, презентованных авторами, то TEDxSalon сосредоточен на обсуждении уже сформулированных и оглашенных на TED концепций. Любой Салон рассматривает только одну значимую тему, но в разных аспектах. Событие 25 января будет посвящено взаимодействию горожан, городской среды и ее создателей — архитекторов.
Ролики, включенные в программу Салона
Марк Кушнер (Marc Kushner). «В будущем проектировать здания будете именно вы»
Джастин Дэвидсон (Justin Davidson). «Почему блестящие стеклянные небоскребы плохо сказываются на жизни в городе?»
Обладатель Пулитцеровской премии за книгу-путеводитель по Нью-Йорку утверждает: здания, построенные из традиционных материалов,"обладают способностью впитывать историю и память, проецируя их в настоящее". И эта их способность критически важна для городского сообщества. Поддержит выступление Дэвидсона Андрей Эзерин, бизнесмен, проявивший себя в защите от сноса Осмоловки (того самого района с двухэтажными оштукатуренными домиками, который впитал историю и память Минска).
Грэйс Ким (Grace H. Kim). «Как кохаузинг может сделать нас счастливее (и продлить нашу жизнь)»
Эксперт по городским сообществам расскажет, как преодолеть одиночество, порождаемое городской жизнью, переселившись в комфортабельные, особым образом спланированные «коммуналки» с общим пространством и традициями для жильцов. Прокомментируют речь Грейс Ким владельцы студии архитектуры и интерьера Nota Bene Татьяна Антипова и Максим Максименко — минчане, которые добиваются, чтобы стены минских офисов и жилищ помогали решению бизнес-задач и социальных проблем.
После просмотра каждого ролика участники ТЕDxMinskSalon соберутся малыми группами и с помощью модераторов обсудят, как презентованные идеи можно перенести в белорусскую действительность. Группы обменяются выводами и создадут запоминающийся визуальный образ сделанных на Салоне открытий.
Прямой цели формирования каких-либо общественных инициатив Салон не ставит. «Обсуждение на Салоне — это как прилив, который поднимает все корабли в бухте, — говорит лицензиат TEDx, руководитель команды организаторов Инна Карней. — Сразу после дискуссии мы не ожидаем резких изменений в социальной среде, но эти обсуждения готовят почву для сдвигов. Люди объединяются вокруг идей, находят единомышленников, понимают, что они тоже могут быть инициаторами изменений».
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25 января в инкубаторе культурных проектов Ok16 на улице Октябрьской в Минске пройдет второй TEDxMinsk Salon, названный «Архитектория». Как и на первом, декабрьском...
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