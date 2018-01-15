Второй ТЕDxMinskSalon приглашает обсудить перемены в городской среде

25 января в инкубаторе культурных проектов Ok16 на улице Октябрьской в Минске пройдет второй TEDxMinsk Salon, названный «Архитектория». Как и на первом, декабрьском салоне, для просмотра будут предложены три записи TEDTalks с комментариями трех минских экспертов. Во время дискуссии после просмотра публике предстоит не только задуматься о чужом опыте, но и мысленно перенести его в отечественные условия.

Если конференции TED и TEDx призваны изменять мир через распространение оригинальных идей, презентованных авторами, то TEDxSalon сосредоточен на обсуждении уже сформулированных и оглашенных на TED концепций. Любой Салон рассматривает только одну значимую тему, но в разных аспектах. Событие 25 января будет посвящено взаимодействию горожан, городской среды и ее создателей — архитекторов.





Ролики, включенные в программу Салона

Марк Кушнер (Marc Kushner). «В будущем проектировать здания будете именно вы»

Основатель виртуального архитектурного хаба Architizer. сom проведет слушателей через 30 лет развития архитектуры, чтобы показать, как общество все сильнее включается в процесс проектирования. Прокомментирует тренд руководитель инкубатора культурных проектов Оk16, известный минский архитектор Георгий Заборский.

Джастин Дэвидсон (Justin Davidson). «Почему блестящие стеклянные небоскребы плохо сказываются на жизни в городе?»

Обладатель Пулитцеровской премии за книгу-путеводитель по Нью-Йорку утверждает: здания, построенные из традиционных материалов,"обладают способностью впитывать историю и память, проецируя их в настоящее". И эта их способность критически важна для городского сообщества. Поддержит выступление Дэвидсона Андрей Эзерин, бизнесмен, проявивший себя в защите от сноса Осмоловки (того самого района с двухэтажными оштукатуренными домиками, который впитал историю и память Минска).

Грэйс Ким (Grace H. Kim). «Как кохаузинг может сделать нас счастливее (и продлить нашу жизнь)»

Эксперт по городским сообществам расскажет, как преодолеть одиночество, порождаемое городской жизнью, переселившись в комфортабельные, особым образом спланированные «коммуналки» с общим пространством и традициями для жильцов. Прокомментируют речь Грейс Ким владельцы студии архитектуры и интерьера Nota Bene Татьяна Антипова и Максим Максименко — минчане, которые добиваются, чтобы стены минских офисов и жилищ помогали решению бизнес-задач и социальных проблем.





После просмотра каждого ролика участники ТЕDxMinskSalon соберутся малыми группами и с помощью модераторов обсудят, как презентованные идеи можно перенести в белорусскую действительность. Группы обменяются выводами и создадут запоминающийся визуальный образ сделанных на Салоне открытий.

Прямой цели формирования каких-либо общественных инициатив Салон не ставит. «Обсуждение на Салоне — это как прилив, который поднимает все корабли в бухте, — говорит лицензиат TEDx, руководитель команды организаторов Инна Карней. — Сразу после дискуссии мы не ожидаем резких изменений в социальной среде, но эти обсуждения готовят почву для сдвигов. Люди объединяются вокруг идей, находят единомышленников, понимают, что они тоже могут быть инициаторами изменений».