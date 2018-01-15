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Появилось видео перехвата российского бомбардировщика Ту-160 британским истребителем
16.01.2018 12:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Видео из кабины истребителя ВВС Великобритании, перехватившего российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160,
Ранее о полете Ту-160
Позже в Минобороны России
Ту-160 может нести более десятка ракет большой дальности Х-55СМ. Сравнительно недавно в его арсенале появились еще более совершенные малозаметные ракеты Х-101 и Х-102 с ядерным боезарядом.
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Видео из кабины истребителя ВВС Великобритании, перехватившего российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, опубликовало...
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