Появилось видео перехвата российского бомбардировщика Ту-160 британским истребителем

Видео из кабины истребителя ВВС Великобритании, перехватившего российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, опубликовало издание UK Defence Journal.

Ранее о полете Ту-160 сообщили в официальном Twitter ВВС Бельгии. Там указали, что в связи с появлением российских самолетов над Северным морем на перехват были подняты истребители с базы в провинции Лимбург. Там указали, что «миссия была выполнена успешно». О нарушениях воздушного пространства со стороны российских летчиков бельгийские военные не сообщали.

Позже в Минобороны России подтвердили , что «на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии». При этом ведомство подчеркнуло, что все полеты ВКС «выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств».

Ту-160 может нести более десятка ракет большой дальности Х-55СМ. Сравнительно недавно в его арсенале появились еще более совершенные малозаметные ракеты Х-101 и Х-102 с ядерным боезарядом.