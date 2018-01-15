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Появилось видео перехвата российского бомбардировщика Ту-160 британским истребителем

16.01.2018 12:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Видео из кабины истребителя ВВС Великобритании, перехватившего российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, опубликовало издание UK Defence Journal.

Ранее о полете Ту-160 сообщили в официальном Twitter ВВС Бельгии. Там указали, что в связи с появлением российских самолетов над Северным морем на перехват были подняты истребители с базы в провинции Лимбург. Там указали, что «миссия была выполнена успешно». О нарушениях воздушного пространства со стороны российских летчиков бельгийские военные не сообщали.

Позже в Минобороны России подтвердили, что «на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии». При этом ведомство подчеркнуло, что все полеты ВКС «выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств».

Ту-160 может нести более десятка ракет большой дальности Х-55СМ. Сравнительно недавно в его арсенале появились еще более совершенные малозаметные ракеты Х-101 и Х-102 с ядерным боезарядом.

 
 
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Видео из кабины истребителя ВВС Великобритании, перехватившего российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, опубликовало...

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