Ученые назвали виновников пандемии чумы в Европе

В средневековой эпидемии чумы в Европе принято обвинять крыс. Однако возможно реальными переносчиками болезни были человеческие паразиты — блохи и платяные вши. Научная работа об этом опубликована в журнале PNAS, кратко об исследовании сообщает National Geographic .



Гравюра Поля Фюрста «Доктор Клюв Рима»

«Черная смерть» — пандемия чумы, которая прокатилась по Азии, Европе и Северной Африке в 1340—1350-х годах. По оценкам, тогда умерло 25% мирового населения, или более 60 миллионов человек, включая треть населения Европы.

Известно, что в «поздних» вспышках чумы, начиная с конца 1800-х годов, виновниками распространения болезни были крысиные блохи. При укусе зараженного грызуна в зобу насекомого появляется закупорка. Блоха теряет возможность питаться и кусает множество животных и людей, пытаясь насытиться и заражая их.

Из-за роли крыс с современных эпидемиях многие специалисты считают, что именно грызуны распространяли болезнь во время «черной смерти» в XIV веке. Однако есть и аргументы против этого мнения. Во-первых, болезнь тогда распространилась гораздо быстрее, чем в современных эпидемиях, а во-вторых, не сохранилось документальных подтверждений о массовой смерти грызунов.

Норвежские ученые создали три математические модели распространения болезни: по воздуху, через крыс и через человеческих паразитов. При этом они учли, как ведут себя крысы, блохи и платяные вши и с какой скоростью заражаются новые жертвы. После они сопоставили данные с архными свидетельствами о масштабах эпидемии в девяти европейских городах.

Выяснилось, что в семи из девяти случаев модель с человеческими паразитами более точно соответствовала показателям смертности, чем модель с крысиными блохами.

«Чума действительно изменила человеческую историю, — считает говорит автор исследования Кэтрин Дин из Университета Осло. — Поэтому очень важно понять, как она распространялась и почему она распространялась так быстро».