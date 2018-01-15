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Ученые назвали виновников пандемии чумы в Европе
16.01.2018 12:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В средневековой эпидемии чумы в Европе принято обвинять крыс. Однако возможно реальными переносчиками болезни были человеческие паразиты — блохи и платяные вши. Научная работа об этом опубликована в журнале PNAS, кратко об исследовании сообщает
«Черная смерть» — пандемия чумы, которая прокатилась по Азии, Европе и Северной Африке в 1340—1350-х годах. По оценкам, тогда умерло 25% мирового населения, или более 60 миллионов человек, включая треть населения Европы.
Известно, что в «поздних» вспышках чумы, начиная с конца 1800-х годов, виновниками распространения болезни были крысиные блохи. При укусе зараженного грызуна в зобу насекомого появляется закупорка. Блоха теряет возможность питаться и кусает множество животных и людей, пытаясь насытиться и заражая их.
Из-за роли крыс с современных эпидемиях многие специалисты считают, что именно грызуны распространяли болезнь во время «черной смерти» в XIV веке. Однако есть и аргументы против этого мнения. Во-первых, болезнь тогда распространилась гораздо быстрее, чем в современных эпидемиях, а во-вторых, не сохранилось документальных подтверждений о массовой смерти грызунов.
Норвежские ученые создали три математические модели распространения болезни: по воздуху, через крыс и через человеческих паразитов. При этом они учли, как ведут себя крысы, блохи и платяные вши и с какой скоростью заражаются новые жертвы. После они сопоставили данные с архными свидетельствами о масштабах эпидемии в девяти европейских городах.
Выяснилось, что в семи из девяти случаев модель с человеческими паразитами более точно соответствовала показателям смертности, чем модель с крысиными блохами.
«Чума действительно изменила человеческую историю, — считает говорит автор исследования Кэтрин Дин из Университета Осло. — Поэтому очень важно понять, как она распространялась и почему она распространялась так быстро».
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В средневековой эпидемии чумы в Европе принято обвинять крыс. Однако возможно реальными переносчиками болезни были человеческие паразиты — блохи и платяные...
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