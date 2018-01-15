Редкий случай: мужчина порвал глотку, пытаясь не чихнуть

Британец, который пытался не чихнуть, попал в больницу с травмой глотки и воздухом в мягких тканях. Необычный случай из врачебной практики описан в журнале BMJ Case Reports .



Фото: livestrong.com

34-летний пациент из Лестера, имя которого не называется, пошел на крайние меры, чтобы не чихнуть: он зажал рот и нос ладонью. В итоге он попал в отделение неотложной помощи с жалобами на распухшее горло, боль при глотании и потерю голоса.

Во время осмотра медики заметили, что у него при надавливании на шею и грудь раздавался характерный хрустящий звук (это называют крепитация). Мужчине поставили диагноз медиастинальная и подкожная эмфизема шеи. В его глубоких тканях, мышцах и под кожей оказались пузырьки воздуха, которые потрескивали, когда лопались.

Обычно такое состояние вызывает травма, в редких случаях — рвота или сильный кашель. В случае британца воздух попал во внутренние ткани из-за перфорации глотки под сильным давлением воздуха.

Изображение: casereports.bmj.com

Изображение: casereports.bmj.com

Британец провел в больнице неделю из-за риска осложнений. Его кормили через назогастральную трубку, а лекарства вводили через капельницу, пока боль в горле не успокоилась. После его отпустили домой с рекомендацией не сдерживаться, когда он в следующий раз почувствует зуд в носу.

«Остановка чихания с помощью блокировки ноздрей и рта — опасный маневр, которого следует избегать», — отмечают авторы работы. Если сдержать чихание таким способом, то давление на ткани окажется в 38 раз выше, чем при обычном чихании.