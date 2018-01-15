У Apple могут быть проблемы в Китае из-за замедления смартфонов

Шанхайский комитет по защите прав потребителей потребовал от Apple объяснений по поводу намеренного замедления смартфонов с изношенными аккумуляторами, а также изложить план дальнейших действий по решению данной проблемы.

С искусственным состариванием смартфонов столкнулись многие пользователи iPhone 6, iPhone 6s и iPhone 7. Компания утверждает, что понижение скорости работы процессора является вынужденной мерой для сохранения времени автономной работы на приемлемом уровне.





До конца текущего года каждый пострадавший может произвести бесплатную замену аккумулятора при наличии действующей гарантии, для все остальных стоимость услуги снижена до $29. После замены старой батареи на новую производительность приходит в норму.

В настоящее время Apple пытается противостоять более чем 40 искам. Некоторые их них было поданы за пределами США.