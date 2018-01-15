﻿ У Apple могут быть проблемы в Китае из-за замедления смартфонов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Apple могут быть проблемы в Китае из-за замедления смартфонов

16.01.2018 10:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Шанхайский комитет по защите прав потребителей потребовал от Apple объяснений по поводу намеренного замедления смартфонов с изношенными аккумуляторами, а также изложить план дальнейших действий по решению данной проблемы.

С искусственным состариванием смартфонов столкнулись многие пользователи iPhone 6, iPhone 6s и iPhone 7. Компания утверждает, что понижение скорости работы процессора является вынужденной мерой для сохранения времени автономной работы на приемлемом уровне.

У Apple могут быть проблемы в Китае из-за замедления смартфонов

До конца текущего года каждый пострадавший может произвести бесплатную замену аккумулятора при наличии действующей гарантии, для все остальных стоимость услуги снижена до $29. После замены старой батареи на новую производительность приходит в норму.

В настоящее время Apple пытается противостоять более чем 40 искам. Некоторые их них было поданы за пределами США.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шанхайский комитет по защите прав потребителей потребовал от Apple объяснений по поводу намеренного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Исследователи обнаружили махинации с биткоином в 2013 году, когда курс резко вырос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика