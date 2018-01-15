Cortana для Windows 10 примет форму чата

Microsoft полностью переделает Центр уведомлений Windows 10. Он будет адаптирован под новый интерфейс для текстового общения с Cortana, а быстрые действия переедут в новый отдельный Центр управления.

В рамках нововведения Cortana переместится из поиска на панели задач в Центр уведомлений. При этом интерфейс голосового помощника станет похожим на чат, что позволит коммуницировать с ним более активно. Если желания общаться нет, уведомления от Cortana можно будет отключить.





Когда новый интерфейс станет доступен пользователям, неизвестно. Однако вряд ли он появится весной с релизом обновления Redstone 4, которое предложит функции Timeline и Sets.

Напомним, что Windows 10 получает по два крупных обновления в год – весной и осенью. С каждым новым релизом система обрастает 2-3 новыми функциями.