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Cortana для Windows 10 примет форму чата

16.01.2018 11:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Microsoft полностью переделает Центр уведомлений Windows 10. Он будет адаптирован под новый интерфейс для текстового общения с Cortana, а быстрые действия переедут в новый отдельный Центр управления.

В рамках нововведения Cortana переместится из поиска на панели задач в Центр уведомлений. При этом интерфейс голосового помощника станет похожим на чат, что позволит коммуницировать с ним более активно. Если желания общаться нет, уведомления от Cortana можно будет отключить.

Cortana для Windows 10 примет форму чата

Когда новый интерфейс станет доступен пользователям, неизвестно. Однако вряд ли он появится весной с релизом обновления Redstone 4, которое предложит функции Timeline и Sets.

Напомним, что Windows 10 получает по два крупных обновления в год – весной и осенью. С каждым новым релизом система обрастает 2-3 новыми функциями.

 
 
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Microsoft полностью переделает Центр уведомлений Windows 10. Он будет адаптирован под новый интерфейс для...

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