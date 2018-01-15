Xiaomi запланировала крупнейшее IPO в истории

Xiaomi запланировала выход на биржу. По данным Bloomberg, IPO состоится в конце 2018 года. В рамках первичного размещения акций стоимость компании может быть оценена в $100 миллиардов. Для сравнения, в 2014 году Alibaba вышла на биржу с капитализацией в $25 миллиардов, что стало крупнейшим IPO в истории.

Xiaomi входит в пятерку крупнейших производителей смартфонов, также компания доминирует на рынке фитнес-трекеров. Кроме этого, она производит и другую электронику. В частности, очистители воздуха, маршрутизаторы, умные розетки и различные датчики для умного дома.





Наибольшей популярностью продукция компании пользуется в Китае и странах Южной Азии. Также она была хорошо принята в Индии и России. Попытки закрепиться в США желаемого результата не принесли из-за субсидиарных программ местных операторов.