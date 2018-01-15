ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Galaxy S9 получит аккумулятор на 3000 мАч

16.01.2018 11:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9 получит аккумулятор емкостью 3000 мАч, а Galaxy S9+ достанется батарея на 3500 мАч. Об этом свидетельствует информация, обнаруженная на сайте бразильского телекоммуникационного ведомства.

Аккумуляторы Galaxy S9 и Galaxy S9+ по емкости будут идентичны прошлогодним моделям. Однако существенного падения времени автономной работы не ожидается – новые энергосберегающие технологии позволят компенсировать потери, связанные с увеличением производительности.

Galaxy S9 получит аккумулятор на 3000 мАч

Galaxy S9 приписывают 5,8-дюймовый экран, Galaxy S9+ - 6,2-дюймовый. Младшей модели достанется одинарная камера с динамической апертурой, а старшая порадует двумя объективами. Других различий между аппаратами не будет.

Официальный анонс новинок состоится в конце февраля в преддверии выставки MWC 2018.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9 получит аккумулятор емкостью 3000 мАч, а Galaxy S9+ достанется батарея...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Редкий случай: мужчина порвал глотку, пытаясь не чихнуть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика