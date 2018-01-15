Galaxy S9 получит аккумулятор на 3000 мАч

Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9 получит аккумулятор емкостью 3000 мАч, а Galaxy S9+ достанется батарея на 3500 мАч. Об этом свидетельствует информация, обнаруженная на сайте бразильского телекоммуникационного ведомства.

Аккумуляторы Galaxy S9 и Galaxy S9+ по емкости будут идентичны прошлогодним моделям. Однако существенного падения времени автономной работы не ожидается – новые энергосберегающие технологии позволят компенсировать потери, связанные с увеличением производительности.





Galaxy S9 приписывают 5,8-дюймовый экран, Galaxy S9+ - 6,2-дюймовый. Младшей модели достанется одинарная камера с динамической апертурой, а старшая порадует двумя объективами. Других различий между аппаратами не будет.

Официальный анонс новинок состоится в конце февраля в преддверии выставки MWC 2018.