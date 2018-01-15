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Рассекречен отчет о советской миссии на Луну

16.01.2018 17:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Холдинг «Российские космические системы» к 45-летнему юбилею миссии «Луноход-2» выложил в открытый доступ ранее доступный только специалистам отчет о работе систем связи межпланетной станции «Луна-21» и ровера «Луноход-2». Кратко о нем пишет lenta.ru.

Рассекречен отчет о советской миссии на Луну

Документ состоит из двух частей. В первой описывается работа комплекса бортовой аппаратуры РК-Е8 с системой малокадрового телевидения, во второй — наземного комплекса связи «Сатурн-МС». Эти системы обеспечивали управление «Луноходом-2», позволяли получать изображения с поверхности спутника Земли, телеметрическую информацию и определять координаты ровера.

Первое серьезное замечание к работе аппаратуры дистанционного управления появилось на 250-м сеансе связи, когда потребовалась трехкратная передача команды «стоп» для остановки «Лунохода-2».

На 306-м сеансе связи впервые в истории осуществили передачу информации по оптиколазерному каналу в сторону Луны и обратную передачу по радиоканалу на расстоянии свыше 380 тысяч километров. Система «Сейм», состоявшая из бортового фотоприемника ФА010 и оснащенных лазером наземных телескопов, позволяла с высокой точностью отслеживать координаты «Лунохода-2».

На 503-м сеансе было зафиксировано повышение температуры внутри аппарата до 43-47 градусов Цельсия. Этот сеанс стал последним, больше на связь «Луноход» не выходил.

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Холдинг «Российские космические системы» к 45-летнему юбилею миссии «Луноход-2» выложил в открытый доступ ранее доступный только специалистам отчет о работе...

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