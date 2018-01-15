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Танк Т-34 до сих пор воюет в Йемене
16.01.2018 17:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
После окончания Второй мировой войны боевая служба танка-победителя Т-34−85 не закончилась. Недавно в одном из репортажей из Йемена, где ведутся активные боевые действия, в кадр попала тридцатьчетверка.
Судя по внешнему виду, боевая машина повидала на своем веку немало, но продолжает исправно воевать. Короткий ролик с танком был опубликован на
На самом деле немало советской техники используется в разных армиях мира. Например, на вооружении во 2-м корпусе Народной армии Вьетнама стоят
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После окончания Второй мировой войны боевая служба танка-победителя Т-34−85 не закончилась. Недавно в одном из репортажей из Йемена, где ведутся активные боевые...
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