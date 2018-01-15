Танк Т-34 до сих пор воюет в Йемене

После окончания Второй мировой войны боевая служба танка-победителя Т-34−85 не закончилась. Недавно в одном из репортажей из Йемена, где ведутся активные боевые действия, в кадр попала тридцатьчетверка.

Судя по внешнему виду, боевая машина повидала на своем веку немало, но продолжает исправно воевать. Короткий ролик с танком был опубликован на страничке Lost Weapons в Twitter.

На самом деле немало советской техники используется в разных армиях мира. Например, на вооружении во 2-м корпусе Народной армии Вьетнама стоят легендарные гвардейские минометы БМ-13 «Катюша». Эти боевые машины служат уже много лет и находятся в хорошем техническом состоянии.