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Танк Т-34 до сих пор воюет в Йемене

16.01.2018 17:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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После окончания Второй мировой войны боевая служба танка-победителя Т-34−85 не закончилась. Недавно в одном из репортажей из Йемена, где ведутся активные боевые действия, в кадр попала тридцатьчетверка.

Судя по внешнему виду, боевая машина повидала на своем веку немало, но продолжает исправно воевать. Короткий ролик с танком был опубликован на страничке Lost Weapons в Twitter.

На самом деле немало советской техники используется в разных армиях мира. Например, на вооружении во 2-м корпусе Народной армии Вьетнама стоят легендарные гвардейские минометы БМ-13 «Катюша». Эти боевые машины служат уже много лет и находятся в хорошем техническом состоянии.

Читайте также: Фотофакт. На заправку под Киевом приехал танк Т-34−85

 
 
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После окончания Второй мировой войны боевая служба танка-победителя Т-34−85 не закончилась. Недавно в одном из репортажей из Йемена, где ведутся активные боевые...

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