Смотрю вперед, смотрю назад: тест двухканального видеорегистратора Neoline Wide S49

Провод от нее очень длинный и его можно проложить под элементами салона, скрыв с глаз долой. Сама камера крепится либо с помощью двухстороннего скотча, либо парой саморезов.

Установить ее можно как внутри салона у заднего стекла, так и на заднем бампере. Для подключения к фонарю заднего хода предусмотрен отдельный провод красного цвета. Реализовав такое подключение, вы получите полноценную парковочную камеру – при включении задней передачи на экране автоматически появится соответствующее изображение. Картинка с задней камеры не очень четкая, да и экран видеорегистратора небольшой, но в сложной ситуации на парковке Wide S49 позволит вам не ударить бампером стоящую сзади машину.

Кабель адаптера питания длинный и жесткий. Его также лучше спрятать под обшивку.

Настройка видеорегистратора проста и интуитивно понятна. В нижней части экрана отображаются пиктограммы над каждой из клавиш, поэтому разобраться в управлении не составляет труда. По большому счету, нужно только выбрать качество изображения, длину видеороликов (1, 3 или 5 минут), включить по своему усмотрению функцию расширенного динамического диапазона (WDR). Также можно выбрать один из вариантов включения записи на парковке – по G-сенсору или датчику движения.

Не лишним будет задать дату и время, а также регистрационный номер вашего автомобиля.

При желании можно включить и недокументированные функции контроля ухода с полосы движения (LDWS) и расстояния до расположенных впереди объектов (FCWS). При срабатывании одной из этих технологий регистрируется аварийное событие, и запись сохраняется в соответствующей папке. Аналогично происходит сохранение файлов и по данным G-сенсора.

Честно говоря, и LDWS, и FCWS в Neoline Wide S49 нам показались баловством. Вероятно, именно поэтому о них нигде не упоминается. При их активации видеорегистратор постоянно сообщает о том, что вы покидаете свою полосу, опасно сближаетесь с автомобилем, до которого еще добрых 50 метров и едет он на 5 км/ч медленнее. А большинство записей сохраняется в папке Event, а не Normal, куда отправляются записи, в процессе съемки которых прибор не зафиксировал ничего необычного.

Еще одной интересной, но малополезной на практике функцией является контроль за усталостью водителя. При его активации видеорегистратор издает громкий звук через час поездки, а затем напоминает о себе каждые полчаса.

Перейдем к видеороликам. В видеорегистраторе использована матрица Sony, которая в связке с неплохой оптикой обеспечивает достойное качество изображения. Картинка яркая, четкая и разборчивая.

При ночной съемке отметим небольшое количество шумов и хорошую детализацию, но читаемость номеров ожидаемо ухудшается. Хотя если автомобиль движется впереди вас по вашему или соседнему ряду со схожей скоростью – номера разборчивы.

Подробно останавливаться на качестве картинки с тыльной камеры нет смысла – ее возможностей достаточно для того, чтобы рассмотреть происходящее сзади.

Neoline Wide S49 порадовал. Со своей основной задачей – съемкой дорожной обстановки – он справляется хорошо как в светлое, так и в темное время суток.



Наличие дополнительной камеры, снимающей ситуацию позади автомобиля, в какой-то момент может также оказаться полезным. Кроме этого, ее можно использовать в качестве помощника при парковке. Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин

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