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Смотрю вперед, смотрю назад: тест двухканального видеорегистратора Neoline Wide S49
16.01.2018 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Мы уже знакомили вас с представителями продуктовой линейки компании Neoline –
Видеорегистратор продается в картонной коробке. На лицевой стороне располагается изображение находящегося внутри устройство, а также краткое описание его ключевых возможностей.
Сзади характеристики описаны более подробно.
Комплектация следующая:
Производителем вновь использован адаптер питания, способный работать как в сети 12 В, так и в сети 24 В, что позволяет без дополнительных манипуляций установить видеорегистратор в грузовике. Правда, и в этот раз мы обратим внимание на довольно жесткий кабель.
Максимально доступное разрешение видео составляет 1920 х 1080 пикселей (Full HD) при 30 fps. Задняя камера способна снимать лишь с разрешением 640 х 368 пикселей (VGA).
Заявленный угол обзора составляет 155 градусов по диагонали.
Встроенный дисплей имеет диагональ 3" и разрешение 320 х 200 пикселей, а емкость встроенного аккумулятора составляет 470 мАч, что по меркам видеорегистраторов немало.
Дополнительно отметим наличие G-сенсора и датчика движения, хотя этот функционал сегодня присутствует едва ли не во всех регистраторах.
Но и более редкие функции – контроль выезда за пределы полосы и предупреждения об опасном сближении – тут тоже имеются. Хотя производитель нигде не заявляет о поддержке этих возможностей, но они без проблем обнаруживаются и активируются в меню.
Корпус Neoline Wide S49 визуально напоминает очень компактный фотоаппарат. Спереди, на той стороне, которая обращена к стеклу, видна решетка встроенного динамика (слева) и объектив (справа).
На верхней грани видим вырез для крепления на держателе и разъем для подключения тыльной камеры.
На левом боку расположена кнопка ручного включения питания, миниатюрная клавиша сброса, а также прорезь встроенного микрофона.
Порт Mini-USB для подключения адаптера питания, слот для карты памяти microSD, а также HDMI-разъем находятся на правом боку корпуса.
На тыльной стороне девайса, обращенной к водителю, расположен трехдюймовый экран, а под ним пять пиктограмм, указывающих назначение клавиш, размещенных на нижней грани.
Корпус выполнен из качественного матового пластика, к сборке нареканий нет.
Установка на лобовое стекло не вызывает затруднений. Монтируем крепление на присоске или двухстороннем скотче, надеваем на него девайс, регулируем угол наклона/поворота и зажимаем гайку.
Для монтажа задней камеры придется несколько повозиться.
Провод от нее очень длинный и его можно проложить под элементами салона, скрыв с глаз долой. Сама камера крепится либо с помощью двухстороннего скотча, либо парой саморезов.
Установить ее можно как внутри салона у заднего стекла, так и на заднем бампере. Для подключения к фонарю заднего хода предусмотрен отдельный провод красного цвета. Реализовав такое подключение, вы получите полноценную парковочную камеру – при включении задней передачи на экране автоматически появится соответствующее изображение. Картинка с задней камеры не очень четкая, да и экран видеорегистратора небольшой, но в сложной ситуации на парковке Wide S49 позволит вам не ударить бампером стоящую сзади машину.
Кабель адаптера питания длинный и жесткий. Его также лучше спрятать под обшивку.
Настройка видеорегистратора проста и интуитивно понятна. В нижней части экрана отображаются пиктограммы над каждой из клавиш, поэтому разобраться в управлении не составляет труда. По большому счету, нужно только выбрать качество изображения, длину видеороликов (1, 3 или 5 минут), включить по своему усмотрению функцию расширенного динамического диапазона (WDR). Также можно выбрать один из вариантов включения записи на парковке – по G-сенсору или датчику движения.
Не лишним будет задать дату и время, а также регистрационный номер вашего автомобиля.
При желании можно включить и недокументированные функции контроля ухода с полосы движения (LDWS) и расстояния до расположенных впереди объектов (FCWS). При срабатывании одной из этих технологий регистрируется аварийное событие, и запись сохраняется в соответствующей папке. Аналогично происходит сохранение файлов и по данным G-сенсора.
Честно говоря, и LDWS, и FCWS в Neoline Wide S49 нам показались баловством. Вероятно, именно поэтому о них нигде не упоминается. При их активации видеорегистратор постоянно сообщает о том, что вы покидаете свою полосу, опасно сближаетесь с автомобилем, до которого еще добрых 50 метров и едет он на 5 км/ч медленнее. А большинство записей сохраняется в папке Event, а не Normal, куда отправляются записи, в процессе съемки которых прибор не зафиксировал ничего необычного.
Еще одной интересной, но малополезной на практике функцией является контроль за усталостью водителя. При его активации видеорегистратор издает громкий звук через час поездки, а затем напоминает о себе каждые полчаса.
Перейдем к видеороликам. В видеорегистраторе использована матрица Sony, которая в связке с неплохой оптикой обеспечивает достойное качество изображения. Картинка яркая, четкая и разборчивая.
При ночной съемке отметим небольшое количество шумов и хорошую детализацию, но читаемость номеров ожидаемо ухудшается. Хотя если автомобиль движется впереди вас по вашему или соседнему ряду со схожей скоростью – номера разборчивы.
Подробно останавливаться на качестве картинки с тыльной камеры нет смысла – ее возможностей достаточно для того, чтобы рассмотреть происходящее сзади.
Neoline Wide S49 порадовал. Со своей основной задачей – съемкой дорожной обстановки – он справляется хорошо как в светлое, так и в темное время суток.
Наличие дополнительной камеры, снимающей ситуацию позади автомобиля, в какой-то момент может также оказаться полезным. Кроме этого, ее можно использовать в качестве помощника при парковке.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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