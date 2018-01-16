Meizu представила очень дешевый полноэкранный смартфон

Компания Meizu сегодня представила свой первый смартфон 2018 года — бюджетник M6s. Как и недорогие смартфоны от главного конкурента — Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus ( читайте обзор ) — гаджеты выполнены в «полноэкранном дизайне».

Главной «фишкой» смартфона стал сканер отпечатка пальца, встроенный в правый торец, а также многофункциональная кнопка mBack, которую расположили в сенсорном кружке, реагирующем на силу нажатия. Super mBack выполняет функции кнопки «Назад» (касание) и «Домой» (нажатие), блокирует смартфон (долгое нажатие), а область рядом с ней поддерживает расширенную многозадачность: свайп вверх — вызов многозадачности, удержание и свайп влево или вправо — быстрое переключение приложений в многозадачности.

Meizu M6s получил энергоэффективный 14-нм чипсет Exynos 7872, 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1440×720 пикселей, 3 ГБ оперативной памяти, 16-Мп и 8-Мп камеры, аккумулятор на 3000 мАч с функцией быстрой зарядки mCharge и Flyme OS 6.2.

В Китае Meizu M6sможно будет купить уже 19 января по цене 999 и 1199 юаней (примерно 155 и 185 долларов соответственно) за версию с 32 и 64 ГБ внутренней памяти.

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