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Найден простой способ "подвесить" любой iPhone

17.01.2018 11:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Автор YouTube-канала EverythingApplePro показал забавный баг в мобильной операционной системе Apple, который позволяет моментально заблокировать любой iPhone на iOS 10 и 11.

Найден простой способ "подвесить" любой iPhone

Для того чтобы «заморозить» iPhone, достаточно отправить на него сообщение со специальной ссылкой (https://iabem97.github.io/chaiOS). После того как оно будет доставлено, смартфон намертво зависает и перестает реагировать на любые нажатия экрана примерно на 3 минуты.

Более того, если вы будете пытаться прочитать это сообщение, то сбой iMessage будет происходить снова и снова до тех пор, пока вы не удалите эту цепочку сообщений.

Спустя примерно три минуты система перезагрузит пользовательский интерфейс, и гаджет «отвиснет», однако эту операцию можно повторять бесконечное число раз.

Отметим, что сбой касается лишь iMessage, поэтому для «разблокировки» смартфона достаточно нажать на кнопку Home (или сделать соответствующий жест в iPhone X).

 
 
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Автор YouTube-канала EverythingApplePro показал забавный баг в мобильной операционной системе Apple, который позволяет моментально заблокировать любой iPhone на iOS 10 и 11.

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