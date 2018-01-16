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Найден простой способ "подвесить" любой iPhone
17.01.2018 11:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Автор YouTube-канала EverythingApplePro
Для того чтобы «заморозить» iPhone, достаточно отправить на него сообщение со специальной ссылкой (https://iabem97.github.io/chaiOS). После того как оно будет доставлено, смартфон намертво зависает и перестает реагировать на любые нажатия экрана примерно на 3 минуты.
Более того, если вы будете пытаться прочитать это сообщение, то сбой iMessage будет происходить снова и снова до тех пор, пока вы не удалите эту цепочку сообщений.
Спустя примерно три минуты система перезагрузит пользовательский интерфейс, и гаджет «отвиснет», однако эту операцию можно повторять бесконечное число раз.
Отметим, что сбой касается лишь iMessage, поэтому для «разблокировки» смартфона достаточно нажать на кнопку Home (или сделать соответствующий жест в iPhone X).
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Автор YouTube-канала EverythingApplePro показал забавный баг в мобильной операционной системе Apple, который позволяет моментально заблокировать любой iPhone на iOS 10 и 11.
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