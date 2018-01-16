Автор YouTube-канала EverythingApplePro показал забавный баг в мобильной операционной системе Apple, который позволяет моментально заблокировать любой iPhone на iOS 10 и 11.





Для того чтобы «заморозить» iPhone, достаточно отправить на него сообщение со специальной ссылкой (https://iabem97.github.io/chaiOS). После того как оно будет доставлено, смартфон намертво зависает и перестает реагировать на любые нажатия экрана примерно на 3 минуты.

Более того, если вы будете пытаться прочитать это сообщение, то сбой iMessage будет происходить снова и снова до тех пор, пока вы не удалите эту цепочку сообщений.

Спустя примерно три минуты система перезагрузит пользовательский интерфейс, и гаджет «отвиснет», однако эту операцию можно повторять бесконечное число раз.

Отметим, что сбой касается лишь iMessage, поэтому для «разблокировки» смартфона достаточно нажать на кнопку Home (или сделать соответствующий жест в iPhone X).