В России отложили сдачу новейшего военного корабля из-за неисправностей

Передача большого десантного корабля проекта 11 711 «Иван Грен» откладывается из-за технических проблем, сообщает портал FlotProm со ссылкой на собственный источник в отрасли, знакомый с ситуацией. По его сведениям, испытания в кораблестроительной отрасли приостановлены до конца января.



Фото: militaryrussia.ru

«Корабль можно было подписать в декабре, но флот прикрывает себя от возможных проблем в будущем, — сказал источник издания. — У „Грена“ раньше были определенные проблемы с мореходностью и остойчивостью, но их решили. Осталась проблема с управляемостью при движении задним ходом».

Официальные лица подтверждать эту информацию не стали.

БДК «Иван Грен» — головной корабль проекта 11 711, предназначенный для замены кораблей проекта 775 . Заложен корабль был на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в декабре 2004 года, а спущен на воду только в мае 2012 года.

Длина корпуса судна — 120 м, ширина — 16,5 метра, водоизмещение 5 тысяч тонн. Скорость — до 18 узлов. Численность экипажа — 100 человек. Корабль способен перевозить 13 танков или 36 БМП, а также до 300 десантников.

БДК вооружают тремя 30-мм шестиствольными артустановками АК-630. На палубе базируется один поисково-спасательный вертолет Ка-27 или транспортно-боевой вертолет Ка-29.