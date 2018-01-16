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В России отложили сдачу новейшего военного корабля из-за неисправностей
17.01.2018 15:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Передача большого десантного корабля проекта 11 711 «Иван Грен» откладывается из-за технических проблем,
«Корабль можно было подписать в декабре, но флот прикрывает себя от возможных проблем в будущем, — сказал источник издания. — У „Грена“ раньше были определенные проблемы с мореходностью и остойчивостью, но их решили. Осталась проблема с управляемостью при движении задним ходом».
Официальные лица подтверждать эту информацию не стали.
БДК «Иван Грен» — головной корабль проекта 11 711, предназначенный для замены кораблей проекта
Длина корпуса судна — 120 м, ширина — 16,5 метра, водоизмещение 5 тысяч тонн. Скорость — до 18 узлов. Численность экипажа — 100 человек. Корабль способен перевозить 13 танков или 36 БМП, а также до 300 десантников.
БДК вооружают тремя 30-мм шестиствольными артустановками АК-630. На палубе базируется один поисково-спасательный вертолет Ка-27 или транспортно-боевой вертолет Ка-29.
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Передача большого десантного корабля проекта 11 711 «Иван Грен» откладывается из-за технических проблем, сообщает портал FlotProm со ссылкой на собственный источник...
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