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Galaxy S9 поступит в продажу 16 марта

17.01.2018 12:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится 26 февраля, в день открытия выставки MWC 2018. Для предварительного заказа новинки станут доступны 1 марта, а розничные продажи стартуют 16 марта. Об этом сообщил известный блогер Эван Бласс.

Galaxy S9 поступит в продажу 16 марта

Новые аппараты будут похожи на прошлогодние флагманы. Диагональ экрана останется прежней – 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. Сканер отпечатков пальцев переедет прямо под камеру, как это реализовано в аппаратах других производителей, а дополнительную защиту обеспечит доработанный сканер глаза. Двойная камера достанется только старшей модели, тогда как оригинальный Galaxy S9 порадует возможностью переключения между апертурами F1.5 и F2.4.

Стоимость Galaxy S9 и Galaxy S9+ пока неизвестна.

 
 
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Презентация новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится 26 февраля, в день открытия...

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