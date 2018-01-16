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LG G7 отправлен на переделку и выйдет не раньше апреля

17.01.2018 12:04 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Мобильное подразделение LG уже почти три года подряд терпит убытки. Компания пытается сделать флагманский аппарат как у конкурентов, но всегда оказывается на шаг позади. Прочие модели вовсе затерялись среди множества других предложений.

Однако, похоже, что у руководства компании есть план по спасению бизнеса и он довольно прост: если раньше LG выпускала по два флагманских смартфона в год, то теперь ограничится одним устройством, которое будет создаваться без оглядки на конкурентов.

LG G7 отправлен на переделку и выйдет не раньше апреля

Новый подход проверят на грядущем LG G7, который был отправлен на переделку, в связи с чем пропустит выставку MWC 2018 и выйдет не раньше апреля. Аппарату приписывают одну из лучших камер на рынке, шикарный звуковой тракт и безграничный дисплей. Впрочем, все это было и ранее, но из-за высокого ценника и недостаточно агрессивной маркетинговой политики флагманы компании никогда не пользовались большим спросом.

 
 
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Мобильное подразделение LG уже почти три года подряд терпит убытки. Компания пытается сделать...

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