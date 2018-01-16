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Биткойн подешевел до $11 тысяч
17.01.2018 13:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Стоимость биткойна упала ниже $11 тысяч. За сутки он обесценился на 20%. При этом ровно месяц назад за одну виртуальную монету просили почти $20 тысяч.
На сегодняшний день отношение к криптовалютам довольно противоречивое. Многие эксперты считают, что их использование способствует уходу от налогов и отмыванию денег. Кроме того, виртуальные монеты несут в себе высокие финансовые риски из-за спекуляций, которые приводят к быстрому изменению их стоимости, что делает их плохим финансовым инструментом. В частности, поэтому в Южной Корее подготовлен законопроект о запрете любых операций с криптовалютами, а в России к таким сделкам намерены допускать только опытных брокеров.
Пока криптовалюты и майнинг полностью легализованы только в Беларуси. При этом местным законодательством предусмотрены пятилетние налоговые послабления для операций с криптовалютами. Например, они не облагаются никакими налогами.
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Стоимость биткойна упала ниже $11 тысяч. За сутки он обесценился на 20%. При этом ровно месяц назад за...
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