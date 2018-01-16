Скрытый майнинг на компьютерах белорусов стал массовым

Антивирусная компания ESET отметила рост распространенности браузерного майнера JS/CoinMiner, который добывает криптовалюту без ведома пользователя. Обычно скрипты для майнинга встраиваются во вредоносные сайты или скомпрометированные легитимные площадки.





Браузерный майнер возглавил рейтинг белорусских киберугроз, составленный с помощью облачной системы ESET LiveGrid по данным за декабрь 2017 года. Уровень распространенности JS/CoinMiner составил 12,45%. При этом в рейтинге за ноябрь майнер не фигурировал.





Впервые о скрытом майнинге на компьютерах белорусов эксперты сообщили в сентябре 2017 года, после проблема добралась и до смартфонов. Скрипт для майнинга замечали на нескольких белорусских сайтах — например, на сайте завода «Луч» .

Основной способ распространения майнинговых скриптов — вредоносная реклама. В его основе покупка трафика у рекламной сети и распространение вредоносного скрипта вместо обычной рекламы. Чаще всего «заражены» оказываются сайты с потоковым видео или браузерными играми.

Обычно авторы веб-майнера выбирают криптовалюты, не требующие наличия специального оборудования — так проще обеспечить достаточное число компьютеров, «заражая» сайты, а не сами машины.

Понять, что кто-то майнит через ваше устройство, можно по снижению его производительности. На Windows для этого стоит проверить загрузку ЦП в «Диспетчере задач», а на Mac — в разделе «Мониторинг системы» .

100%-ная загрузка процессора из-за вкладки браузера со скрытым майнером

Чтобы остановить майнинг через конкретную вкладку браузера, достаточно закрыть эту вкладку. Предотвратить майнинг в будущем можно, установив специальное расширение для браузера.

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