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Скрытый майнинг на компьютерах белорусов стал массовым

17.01.2018 14:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Антивирусная компания ESET отметила рост распространенности браузерного майнера JS/CoinMiner, который добывает криптовалюту без ведома пользователя. Обычно скрипты для майнинга встраиваются во вредоносные сайты или скомпрометированные легитимные площадки.

Скрытый майнинг на компьютерах белорусов стал массовым

Браузерный майнер возглавил рейтинг белорусских киберугроз, составленный с помощью облачной системы ESET LiveGrid по данным за декабрь 2017 года. Уровень распространенности JS/CoinMiner составил 12,45%. При этом в рейтинге за ноябрь майнер не фигурировал.

Скрытый майнинг на компьютерах белорусов стал массовым

Впервые о скрытом майнинге на компьютерах белорусов эксперты сообщили в сентябре 2017 года, после проблема добралась и до смартфонов. Скрипт для майнинга замечали на нескольких белорусских сайтах — например, на сайте завода «Луч».

Основной способ распространения майнинговых скриптов — вредоносная реклама. В его основе покупка трафика у рекламной сети и распространение вредоносного скрипта вместо обычной рекламы. Чаще всего «заражены» оказываются сайты с потоковым видео или браузерными играми.

Обычно авторы веб-майнера выбирают криптовалюты, не требующие наличия специального оборудования — так проще обеспечить достаточное число компьютеров, «заражая» сайты, а не сами машины.

Понять, что кто-то майнит через ваше устройство, можно по снижению его производительности. На Windows для этого стоит проверить загрузку ЦП в «Диспетчере задач», а на Mac — в разделе «Мониторинг системы» .

Скрытый майнинг на компьютерах белорусов стал массовым
100%-ная загрузка процессора из-за вкладки браузера со скрытым майнером

Чтобы остановить майнинг через конкретную вкладку браузера, достаточно закрыть эту вкладку. Предотвратить майнинг в будущем можно, установив специальное расширение для браузера.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Антивирусная компания ESET отметила рост распространенности браузерного майнера JS/CoinMiner, который добывает криптовалюту без ведома пользователя. Обычно скрипты для...

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