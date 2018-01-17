PC-версия Final Fantasy XV выйдет 6 марта

Компания Square Enix датировала PC-версию ролевой игры Final Fantasy XV. Релиз издания Windows Edition состоится 6 марта.

Разработчики обещают, что компьютерная версия будет самой красивой и порадует поддержкой технологий NVIDIA GameWorks. В частности, заявлены реалистичная симуляция травы, продвинутая симуляция волос и шерсти, улучшенные тени, улучшенное освещение, а также улучшенная симуляция эффектов жидкостей, огня и дыма. Еще в игре появится режим от первого лица.

Также стали известны официальные системные требования. Для запуска игры понадобится компьютер на базе процессора Intel Core i5-2500 или AMD FX-6100 с 8 ГБ оперативной памяти и видеокартой уровня GeForce GTX 760, GTX 1050 или Radeon R9 280.

Наилучшую картинку обеспечит конфигурация с Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350, 16 ГБ ОЗУ и видеокартой GeForce GTX 1060.