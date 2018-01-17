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Закрываем вопросы по дебиторской задолженности
18.01.2018 10:08 — Новости Hi-Tech | Сетевые решения
Современные компании, которые активно работают в сфере высоких технологий, нередко сталкиваются с ситуациями, когда возникает необходимость взыскать долги, но быстро это сделать удается далеко не всегда. Конечно же, руководство не каждой компании имеет достаточно времени для того, чтобы решать подобные задачи, поэтому чаще всего предстоит утомительный процесс ожидания, или же пользуются услугами онлайн аукциона дебиторской задолженности, который сможет помочь качественно и оперативно решить такую проблему. Этот вариант подойдет для многих деловых людей, которые по тем или иным причинам не желают долго ждать возвращения своих финансовых средств.
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Современные компании, которые активно работают в сфере высоких технологий, нередко сталкиваются с ситуациями, когда возникает необходимость взыскать долги, но...
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