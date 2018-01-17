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Экстренное обновление ухудшило работу процессоров Intel

18.01.2018 14:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Intel начала выпускать обновления для борьбы с уязвимостями Spectre и Meltdown. После этого пользователи стали жаловаться на перезагрузки устройств и снижение производительности.

Экстренное обновление ухудшило работу процессоров Intel
Изображение: tehnot.com

Частые перезагрузки оказались свойственны для устройств на базе как старых процессоров Intel, так и новых — например, Ivy Bridge, Sandy Bridge, Skylake и Kaby Lake. Сейчас разработчики заняты поиском причин и исправлением этой проблемы.

Исследователи Intel провели несколько бенчмарков, которые проверили разные показатели производительности процессоров после обновления. В зависимости от типа нагрузки производительность снизилась на 0 — 25% по сравнению с работой до обновления.

На момент публикации Intel выпустила обновления прошивки для 90% процессоров, представленных в последние пять лет. «У нас впереди еще много работы», — отметил Навин Шеной, исполнительный вице-президент Intel.

Напомним, в начале января стало известно, что практически все выпущенные в последние десятилетия компьютеры, а также смартфоны и планшеты подвержены критическим уязвимостям, теоретически позволяющим злоумышленникам получить доступ к памяти компьютера — от файлов до паролей. Проблема затронула процессоры Intel, AMD и ARM.

4 января Microsoft начала выпускать экстренные обновления для Windows. Однако некоторые компьютеры со старыми процессорами перестали загружаться после установки «заплатки», из-за чего обновление для них пришлось приостановить.

 
 
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Intel начала выпускать обновления для борьбы с уязвимостями Spectre и Meltdown. После этого пользователи стали жаловаться на перезагрузки устройств и снижение...

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