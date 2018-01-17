|
Экстренное обновление ухудшило работу процессоров Intel
18.01.2018 14:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Intel начала выпускать обновления для борьбы с уязвимостями Spectre и Meltdown. После этого пользователи стали жаловаться на перезагрузки устройств и снижение производительности.
Частые перезагрузки оказались свойственны для устройств на базе как старых процессоров Intel, так и новых — например, Ivy Bridge, Sandy Bridge, Skylake и Kaby Lake. Сейчас разработчики
Исследователи Intel провели несколько бенчмарков, которые проверили разные показатели производительности процессоров после обновления. В зависимости от типа нагрузки производительность снизилась на 0 — 25% по сравнению с работой до обновления.
На момент публикации Intel выпустила обновления прошивки для 90% процессоров, представленных в последние пять лет. «У нас впереди еще много работы», — отметил Навин Шеной, исполнительный вице-президент Intel.
Напомним, в начале января стало известно, что практически все выпущенные в последние десятилетия компьютеры, а также смартфоны и планшеты подвержены критическим уязвимостям, теоретически позволяющим злоумышленникам получить доступ к памяти компьютера — от файлов до паролей. Проблема затронула процессоры Intel, AMD и ARM.
4 января Microsoft
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Intel начала выпускать обновления для борьбы с уязвимостями Spectre и Meltdown. После этого пользователи стали жаловаться на перезагрузки устройств и снижение...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии