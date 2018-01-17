Google встала на налоговый учет в Беларуси

Компании Google, Amazon и Netflix встали на налоговый учет в Беларуси для оплаты НДС на электронные услуги (так называемый налог на Google). Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время посещения премьер-министром Андреем Кобяковым инспекции МНС по Заводскому району Минска, передает корреспондент БЕЛТА .



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Принимать заявления о постановке на учет в налоговом органе от зарубежных компаний-поставщиков электронных услуг начали после после 1 января 2018 года. Сейчас в списке уже 6 организаций, среди которых Google, Amazon, Netflix, Linkedin, рассказал Сергей Наливайко. В этот перечень вскоре планирует войти Uber и другие компании.

Министр напомнил, что изменения в Налоговый кодекс Беларуси, которые предусматривают налогообложение зарубежных электронных услуг, были подготовлены еще в 2016 году, но вступили в силу с 1 января 2018 года. Благодаря этому у компаний было время подготовиться к новым правилам работы. «Мы видим, что серьезные компании отнеслись к нововведениям ответственно. Хоть у них еще есть время стать на учет до конца квартала, они делают это уже сейчас, заблаговременно», — сказал Сергей Наливайко.

Первые платежи в бюджет от зарубежных компаний будут в апреле — предельным сроком уплаты определено 22 апреля. При этом плательщики вправе стать на налоговый учет до конца того отчетного квартала, в котором возникает объект налогообложения. То есть если услуга была продана белорусу в январе 2018 года — то до 31 марта 2018 года нужно стать на учет. При взимании НДС будет применяться стандартная ставка в 20%.