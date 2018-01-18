Стартовало открытое тестирование Metal Gear Survive

Компания Konami объявила о начале открытого бета-тестирования командного боевика Metal Gear Survive на PlayStation 4 и Xbox One. С сегодняшнего дня и до воскресенья, 21 января 2018 года, все желающие смогут ознакомиться с особенностями игры перед покупкой.

В бета-версии представлены две карты и три задания для совместного прохождения. Все участники тестирования получат специальные предметы, которые затем смогут использовать в полной версии Metal Gear Survive: табличку FOX HOUND, аксессуар в форме головы Metal Gear Rex и особую бандану.





Сюжет Metal Gear Survive продолжает события игры Metal Gear Solid V: Ground Zeroes. История начинается с появления в небе загадочных червоточин неизвестной природы, которые переносят солдат Главной Базы в альтернативную вселенную, где среди мрачных руин таится множество опасностей – как биологического происхождения, так и в лице некогда могучей военной силы.

Релиз Metal Gear Survive состоится 22 февраля 2018 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра будет представлена с субтитрами на русском языке.