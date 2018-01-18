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Флагманский смартфон Nokia 9 дебютирует на MWC 2018

18.01.2018 18:12 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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HMD Global обещает некий «потрясающий» анонс в рамках выставки MWC 2018, которая пройдет с 26 февраля по 1 марта в Барселоне. Об этом без какой-либо конкретики сообщил директор по продуктам компании Юхо Сарвикас.

Предполагается, что на мероприятии компания представит флагманский смартфон Nokia 9. Устройству приписывают 5,5-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти и камеру с двумя объективами.

Флагманский смартфон Nokia 9 дебютирует на MWC 2018

Кроме того, ожидается анонс обновленной версии телефона Nokia 3310, который может работать под управлением Android и поддерживать LTE.

Напомним, что вся продукция HMD Global выпускается под контролем Nokia. Свою деятельность компания начала в конце 2016 года.

 
 
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HMD Global обещает некий «потрясающий» анонс в рамках выставки MWC 2018, которая пройдет с 26 февраля по 1...

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