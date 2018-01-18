МТС подвели итоги модернизации сетей в 2017 году

МТС завершил модернизацию сети 2G и 3G по всей стране. На многих базовых станциях был активирован стандарт UMTS-900, который обеспечивает более высокую проникающую способность сигнала. Это позволило улучшить покрытие 3G-связью в сельской местности и в городах с плотной застройкой. В итоге территория покрытия сетью 3G увеличилась с 40,6% до более чем 93%.

В два раза выросло количество городов и поселков на 4G-карте МТС. Сегодня на ней около сотни населенных пунктов Беларуси, связь четвертого поколения доступна во всех областных центрах страны, а это 78,8% городских жителей. Всего в 2017 году заработало около 500 новых базовых станций 4G. Сеть LTE в Беларуси МТС развивает в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud.

Новый стандарт связи быстро завоевал популярность — за год количество 4G-абонентов МТС увеличилось в 3 раза. Только в декабре 2017-го интернетом в сети LTE воспользовалось более 1 000 000 абонентов.