Пользователи iPhone смогут отключить функцию снижения производительности

Apple выпустит обновление для iOS, которое позволит отключить функцию понижения частоты процессора на устройствах с изношенными батареями. Об этом официально сообщил глава компании Тим Кук.

По его словам, функция снижения производительности была описана в заметке к релизу обновления iOS 10.2.1. Однако пользователи проигнорировали ее. Несмотря на это Тим Кук еще раз извинился перед пользователями и пообещал впредь делать более понятные описания.





Функция замедления смартфонов была обнаружена примерно месяц назад. Компания заявила, что это вынужденная мера для защиты устройств от проблем, которые могут возникнуть с литий-ионным аккумулятором по мере старения или при работе в холодных условиях.

Официальное заявление устроило не всех пользователей. В настоящее время против компании подано более 40 исков.