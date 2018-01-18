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Пользователи iPhone смогут отключить функцию снижения производительности

18.01.2018 19:20 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Apple выпустит обновление для iOS, которое позволит отключить функцию понижения частоты процессора на устройствах с изношенными батареями. Об этом официально сообщил глава компании Тим Кук.

По его словам, функция снижения производительности была описана в заметке к релизу обновления iOS 10.2.1. Однако пользователи проигнорировали ее. Несмотря на это Тим Кук еще раз извинился перед пользователями и пообещал впредь делать более понятные описания.

Пользователи iPhone смогут отключить функцию снижения производительности

Функция замедления смартфонов была обнаружена примерно месяц назад. Компания заявила, что это вынужденная мера для защиты устройств от проблем, которые могут возникнуть с литий-ионным аккумулятором по мере старения или при работе в холодных условиях.

Официальное заявление устроило не всех пользователей. В настоящее время против компании подано более 40 исков.

 
 
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Apple выпустит обновление для iOS, которое позволит отключить функцию понижения частоты процессора на...

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