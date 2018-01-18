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Пользователи iPhone смогут отключить функцию снижения производительности
18.01.2018 19:20 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Apple выпустит обновление для iOS, которое позволит отключить функцию понижения частоты процессора на устройствах с изношенными батареями. Об этом официально сообщил глава компании Тим Кук.
По его словам, функция снижения производительности была описана в заметке к релизу обновления iOS 10.2.1. Однако пользователи проигнорировали ее. Несмотря на это Тим Кук еще раз извинился перед пользователями и пообещал впредь делать более понятные описания.
Функция замедления смартфонов была обнаружена примерно месяц назад. Компания заявила, что это вынужденная мера для защиты устройств от проблем, которые могут возникнуть с литий-ионным аккумулятором по мере старения или при работе в холодных условиях.
Официальное заявление устроило не всех пользователей. В настоящее время против компании подано более 40 исков.
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Apple выпустит обновление для iOS, которое позволит отключить функцию понижения частоты процессора на...
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