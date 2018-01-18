«Яндекс.Попутка» составит конкуренцию BeepCar и BlaBlaCar

«Яндекс» анонсировал сервис для поиска попутчиков «Яндекс.Попутка», который составит конкуренцию BeepCar и BlaBlaCar, сообщает РБК. Искать попутчика можно для поездок от 10 км.

Экспериментальный запуск сервиса будет проведен в Ростовской области и Красноярском крае. В других регионах услуга появится позже, если пользователи проявят к ней интерес.





С попутчиков будет взыматься плата в размере компенсации расходов на поездку. Ее размер будет устанавливаться автоматически и распределяются пропорционально среди всех участников поездки. Однако пользователям будет также доступна возможность договориться о стоимости поездки между собой. Возможность заработка для водителя не предусмотрена. Комиссия взыматься не будет.