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В Беларуси отмечен рост распространенности скрытого майнинга

18.01.2018 22:41 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Беларуси отмечен рост распространенности скрытого майнинга

Антивирусная компания ESET зафиксировала рост распространенности браузерного майнера JS/CoinMiner, добывающего криптовалюту без ведома пользователя, передает tut.by

Вредоносное ПО возглавило ТОП-10 белорусских киберугроз за декабрь, составленный с помощью облачной системы ESET LiveGrid. Уровень распространенности достиг 12,45%, тогда как в ноябре JS/CoinMiner в рейтинге не фигурировал.

Скрытые майнеры представляют собой либо локальный скрипт, который попадает непосредственно на компьютер пользователя, либо удаленный браузерный. Во втором случае, который является основным по распространенности, программа запускается непосредственно в активном окне браузера через рекламу сайтов с потоковым видео или играми.

Выявить JS/CoinMiner можно по внезапно возросшей загрузке компонентов системы. На Windows для этого стоит проверить загрузку ЦП в «Диспетчере задач», а на Mac — в разделе «Мониторинг системы». Иногда для завершения выполнения скрипта достаточно просто закрыть вкладку с вредоносным кодом.

Майнинг - процесс выполнения вычислений на компьютере с целью получения определенной криптовалюты. Скрытые майнеры не требуют наличия мощного оборудования, потому как объединяют множество машин пользователей в одну большую вычислительную сеть.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Антивирусная компания ESET зафиксировала рост распространенности браузерного майнера...

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