В Беларуси отмечен рост распространенности скрытого майнинга

Антивирусная компания ESET зафиксировала рост распространенности браузерного майнера JS/CoinMiner, добывающего криптовалюту без ведома пользователя, передает tut.by

Вредоносное ПО возглавило ТОП-10 белорусских киберугроз за декабрь, составленный с помощью облачной системы ESET LiveGrid. Уровень распространенности достиг 12,45%, тогда как в ноябре JS/CoinMiner в рейтинге не фигурировал.

Скрытые майнеры представляют собой либо локальный скрипт, который попадает непосредственно на компьютер пользователя, либо удаленный браузерный. Во втором случае, который является основным по распространенности, программа запускается непосредственно в активном окне браузера через рекламу сайтов с потоковым видео или играми.

Выявить JS/CoinMiner можно по внезапно возросшей загрузке компонентов системы. На Windows для этого стоит проверить загрузку ЦП в «Диспетчере задач», а на Mac — в разделе «Мониторинг системы». Иногда для завершения выполнения скрипта достаточно просто закрыть вкладку с вредоносным кодом.

Майнинг - процесс выполнения вычислений на компьютере с целью получения определенной криптовалюты. Скрытые майнеры не требуют наличия мощного оборудования, потому как объединяют множество машин пользователей в одну большую вычислительную сеть.