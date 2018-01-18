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Мобильные операторы рассказали, когда появится сеть в перегонах минского метро

18.01.2018 22:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Мобильные операторы рассказали, когда появится сеть в перегонах минского метро

Белорусские мобильные операторы МТС, velcom и life:) совместно разработали дизайн-проект, который содержит схему размещения оборудования для обеспечения связью перегоны минского метро, сообщает TUT.BY.

Сейчас проект находится на стадии организации переговоров по выбору подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ. Следующим этапом работ будет закупка и монтаж технологического оборудования, а затем — проведение пуско-наладочных работ и тестирование. Сами операторы воздерживаются от конкретизации сроков, однако отмечают, что его завершение ожидается не ранее конца 2018 года.

Напомним, летом 2016 года было объявлено о запуске между станциями «Малиновка» и «Петровщина» первого полностью покрытого 3G участка минского метро. Однако с тех пор зона покрытия не увеличивалась.

 
 
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Белорусские мобильные операторы МТС, velcom и life:) совместно разработали дизайн-проект,...

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