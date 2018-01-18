Новый алгоритм предсказывает скорую смерть с точностью в 90%

Исследовательская группа из Стэнфордского университета разработала алгоритм на базе искусственного интеллекта, который в 90% случаев верно предсказал смерть пациентов в течение ближайшего года. Препринт исследования опубликован на площадке arXiv.org , кратко о нем рассказывает Gizmodo .



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Прогнозировать смертность трудно. Медикам приходится учитывать множество факторов: возраст пациента, его семейную историю, реакцию на лекарства и природу заболевания. Иногда врачи оказываются правы в прогнозах, а иногда могут ошибиться на несколько месяцев, а то и лет.

Из-за этого сложно подобрать правильный уход за пациентами. Тех, кому осталось жить не больше года, обычно помещают в паллиативные отделения - там стараются облегчить последние дни и оказать психологическую и моральную поддержку. Однако те, кто попал в паллиативное отделение слишком поздно, могут не получить этотого ухода. А те, кто попал туда слишком рано, оказывают лишнюю нагрузку на систему здравоохранения.

Команда из Стэнфордского университета разработала систему на базе искусственного интеллекта. Алгоритм предсказания смерти использует «глубокое обучение»: нейронная сеть обучилась на большом количестве данных. В систему загрузили 160 тысяч электронных медицинских записей о пациентах местных больниц, включая все подробности о диагнозе, лечении и его результате. Алгоритму поставили задачу определять вероятность смерти в течение ближайших 3−12 месяцев.

После работу «предсказателя» проверили на 40 тысячах других записей, исход лечения которых был известен. Алгоритм верно определил приближавшуюся смерть в 9 из 10 случаев. Примерно 95% пациентов, вероятность смерти которых была отмечена как низкая, действительно проживали дольше года.

Разработчики отмечают, что алгоритм не предназначен для замены врачей, но даст им инструмент для повышения точности прогнозов. К тому же искуственный интеллект не способен объяснить свой прогноз и назвать причины той или иной оценки.