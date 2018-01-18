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PlayStation Plus на 15 месяцев можно оформить за 3899 рублей

19.01.2018 10:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Sony предложила возможность оформить годовую подсписку PlayStation Plus и получить еще три месяца в подарок. Предложение действует до 24 января. Разовый платеж за подписку на 15 месяцев составит 3899 рублей.

Напомним, что в прошлом году подписка PS Plus внезапно подорожала с 3199 до 3899 рублей за годовой абонемент, а квартальная — с 999 до 1599 рублей.

PlayStation Plus на 15 месяцев можно оформить за 3899 рублей

На сегодняшний день количество подписчиков PlayStation Plus превышает 31,5 миллиона человек. Ежемесячно они получают бесплатные игры. В текущем месяце пользователям PlayStation 4 достанутся Deus Ex: Mankind Divided и Batman: The Telltale Series.

 
 
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Компания Sony предложила возможность оформить годовую подсписку PlayStation Plus и получить еще три месяца в...

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