Age of Empires: Definitive Edition выйдет 20 февраля

Компания Microsoft объявила дату выхода стратегии Age of Empires: Definitive Edition. Релиз обновленной версии культовой игры состоится уже 20 февраля 2018 года. Приобрести ее можно будет только в магазине Microsoft Store.

Age of Empires: Definitive Edition порадует поддержкой 4K, текстурами высокого разрешения, оркестровым саундтреком и другими улучшениями.

Age of Empires – стратегия в реальном времени, в которой игрокам предлагается провести одну из 12 доступных цивилизаций от каменного до железного века. Оригинальная игра вышла в 1997 году, критики охарактеризовали ее как «смесь Civilization и Warcraft».