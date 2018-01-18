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Age of Empires: Definitive Edition выйдет 20 февраля
19.01.2018 10:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Microsoft объявила дату выхода стратегии Age of Empires: Definitive Edition. Релиз обновленной версии культовой игры состоится уже 20 февраля 2018 года. Приобрести ее можно будет только в магазине Microsoft Store.
Age of Empires: Definitive Edition порадует поддержкой 4K, текстурами высокого разрешения, оркестровым саундтреком и другими улучшениями.
Age of Empires – стратегия в реальном времени, в которой игрокам предлагается провести одну из 12 доступных цивилизаций от каменного до железного века. Оригинальная игра вышла в 1997 году, критики охарактеризовали ее как «смесь Civilization и Warcraft».
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Компания Microsoft объявила дату выхода стратегии Age of Empires: Definitive Edition. Релиз обновленной версии культовой...
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