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Мировой океан разогрелся до рекордных температур

19.01.2018 17:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В 2017 году мировой океан нагрелся до рекордных показателей за все время метеорологических наблюдений. Научная работа об этом опубликована в журнале Advances in Atmospheric Sciences, кратко об этом сообщает Китайская академия наук.

Мировой океан разогрелся до рекордных температур
Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Китайские ученые вычислили показатель, который называется аномалия теплосодержания Мирового океана — то, как со временем менялось количество тепла в верхнем пласте воды на глубине до двух километров.

Теплосодержание за 2017 год оказалась на 19,19×1022 джоулей выше, чем среднее значение в 1981—2010 годах. Этот показатель превысил прошлый рекорд, установленный в 2015 году.

Мировой океан разогрелся до рекордных температур
Изображение: IAP / cas.cn

Океан потеплел в большинстве регионов мира. Увеличение температуры вызвало расширение объема океана, а это поспособствовало повышению среднего уровня на 1,7 миллиметра. Среди других последствий — снижение количества кислорода в воде, «отбеливание» коралловых рифов, а также таяние морского льда и шельфовых ледников.

 
 
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В 2017 году мировой океан нагрелся до рекордных показателей за все время метеорологических наблюдений. Научная работа об этом опубликована в журнале Advances...

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