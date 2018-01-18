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Мировой океан разогрелся до рекордных температур
19.01.2018 17:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В 2017 году мировой океан нагрелся до рекордных показателей за все время метеорологических наблюдений. Научная работа об этом
Китайские ученые вычислили показатель, который называется аномалия теплосодержания Мирового океана — то, как со временем менялось количество тепла в верхнем пласте воды на глубине до двух километров.
Теплосодержание за 2017 год оказалась на 19,19×1022 джоулей выше, чем среднее значение в 1981—2010 годах. Этот показатель превысил прошлый рекорд, установленный в 2015 году.
Океан потеплел в большинстве регионов мира. Увеличение температуры вызвало расширение объема океана, а это поспособствовало повышению среднего уровня на 1,7 миллиметра. Среди других последствий — снижение количества кислорода в воде, «отбеливание» коралловых рифов, а также таяние морского льда и шельфовых ледников.
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В 2017 году мировой океан нагрелся до рекордных показателей за все время метеорологических наблюдений. Научная работа об этом опубликована в журнале Advances...
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