Женщина впервые пролетела на российском истребителе поколения 4+

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман совершила полет на истребителе Су-30МКИ, сообщает The Economic Times. Полеты проходили на базе ВВС Индии в Джодхпуре, министр поднялась на высоту 8000 м, где истребитель разогнался до скорости, позволяющей преодолеть звуковой барьер.



Фото: Минобороны Индии

Полет длился 45 минут, министр пролетела над западным сектором штата Раджастхан, граничащим с Пакистаном. «Это был незабываемый опыт и важная поездка», — рассказала журналистам 58-летняя министр обороны.

Су-30МКИ — самый массовый современный истребитель ВВС Индии. Самолет выпускается на заводе индийской компании HAL в кооперации с корпорацией «Иркут» (входит в ОАК).