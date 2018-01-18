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Женщина впервые пролетела на российском истребителе поколения 4+
19.01.2018 18:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман совершила полет на истребителе Су-30МКИ,
Полет длился 45 минут, министр пролетела над западным сектором штата Раджастхан, граничащим с Пакистаном. «Это был незабываемый опыт и важная поездка», — рассказала журналистам 58-летняя министр обороны.
Су-30МКИ — самый массовый современный истребитель ВВС Индии. Самолет выпускается на заводе индийской компании HAL в кооперации с корпорацией «Иркут» (входит в ОАК).
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Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман совершила полет на истребителе Су-30МКИ, сообщает The Economic Times. Полеты проходили на базе ВВС Индии в Джодхпуре, министр...
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