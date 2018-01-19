ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так

20.01.2018 08:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Панорамы на смартфонах — отличное изобретение. Пользователь передвигает гаджет, тот делает несколько снимков, а после «склеивает» их в один. Некоторые устройства сами замечают похожие кадры и соединяют их. Порой получается ужасающе. 42.TUT.BY собрал самые странные и неудачные панорамы, которыми поделились пользователи тематического сообщества на Reddit.

1. Гигантский лыжник

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: MalletsDarker / reddit.com

2. Достопримечательность в горах

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: TheCatSaysWoof / reddit.com

3. Собачья многоножка

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: legomattstevens / reddit.com

4. …кошачья…

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: Panorama Fails / twitter.com

5. …и человеческая

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: imgur.com

6. Надеемся, фотограф вызвал скорую

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: itsSkizza / imgur.com

7. Панорама + ребенок = три ребенка

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: majorjake / reddit.com

8. «Вперед, гаджет-рука!»

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: cassilike / reddit.com

9.

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: Panorama Fail / tumblr.com

10.

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: JeffHfx / reddit.com

11. Ничего необычного, просто человек-осьминог

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: bam707 / reddit.com

12. «Вот что бывает, если подпрыгнуть во время фото»

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: meg2692 / reddit.com

13. Что-то пошло не так

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: kness77 / reddit.com

14. «Мой знакомый быстро поднял голову, и моя камера дорисовала ему это»

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: GhostalMedia

15. Собака: концентрированная версия

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: DJquikDry / reddit.com

16. «Только что узнал, что мой пес — Цербер»

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: Pufferchung / reddit.com

17. Половина кота

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: Ken Layne ‏/ twitter.com

18. Новейший антигравитационный лондонский автобус

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: Njovusav / reddit.com

19. «Я попытался снять панораму на Лондонской неделе моды»

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: reddit.com

20. «На моем смартфоне есть функция широкого селфи, похожая на панораму. Нужно сидеть неподвижно, чтобы она сработала. Моя девушка чихнула, и получилось это»

20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Фото: JuddJasper / reddit.com
 
 
Ссылка на источник 178
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Панорамы на смартфонах — отличное изобретение. Пользователь передвигает гаджет, тот делает несколько снимков, а после «склеивает» их в один. Некоторые...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Женщина впервые пролетела на российском истребителе поколения 4+
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика