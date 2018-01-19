20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
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Панорамы на смартфонах — отличное изобретение. Пользователь передвигает гаджет, тот делает несколько снимков, а после «склеивает» их в один. Некоторые устройства сами замечают похожие кадры и соединяют их. Порой получается ужасающе. 42.TUT.BY собрал самые странные и неудачные панорамы, которыми пользователи тематического сообщества на Reddit. поделились 1. Гигантский лыжник
Фото: MalletsDarker / reddit.com 2. Достопримечательность в горах
Фото: TheCatSaysWoof / reddit.com 3. Собачья многоножка
Фото: legomattstevens / reddit.com 4. …кошачья…
Фото: Panorama Fails / twitter.com 5. …и человеческая
Фото: imgur.com 6. Надеемся, фотограф вызвал скорую
Фото: itsSkizza / imgur.com 7. Панорама + ребенок = три ребенка
Фото: majorjake / reddit.com 8. «Вперед, гаджет-рука!»
Фото: cassilike / reddit.com 9.
Фото: Panorama Fail / tumblr.com 10.
Фото: JeffHfx / reddit.com 11. Ничего необычного, просто человек-осьминог
Фото: bam707 / reddit.com 12. «Вот что бывает, если подпрыгнуть во время фото»
Фото: meg2692 / reddit.com 13. Что-то пошло не так
Фото: kness77 / reddit.com 14. «Мой знакомый быстро поднял голову, и моя камера дорисовала ему это»
Фото: GhostalMedia 15. Собака: концентрированная версия
Фото: DJquikDry / reddit.com 16. «Только что узнал, что мой пес — Цербер»
Фото: Pufferchung / reddit.com 17. Половина кота
Фото: Ken Layne / twitter.com 18. Новейший антигравитационный лондонский автобус
Фото: Njovusav / reddit.com 19. «Я попытался снять панораму на Лондонской неделе моды»
Фото: reddit.com 20. «На моем смартфоне есть функция широкого селфи, похожая на панораму. Нужно сидеть неподвижно, чтобы она сработала. Моя девушка чихнула, и получилось это»
Фото: JuddJasper / reddit.com
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Панорамы на смартфонах — отличное изобретение. Пользователь передвигает гаджет, тот делает несколько снимков, а после «склеивает» их в один. Некоторые...
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