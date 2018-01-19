20 панорамных фото, на которых что-то пошло не так

Панорамы на смартфонах — отличное изобретение. Пользователь передвигает гаджет, тот делает несколько снимков, а после «склеивает» их в один. Некоторые устройства сами замечают похожие кадры и соединяют их. Порой получается ужасающе. 42.TUT.BY собрал самые странные и неудачные панорамы, которыми поделились пользователи тематического сообщества на Reddit.

1. Гигантский лыжник



Фото: MalletsDarker / reddit.com

2. Достопримечательность в горах



Фото: TheCatSaysWoof / reddit.com

3. Собачья многоножка



Фото: legomattstevens / reddit.com

4. …кошачья…



Фото: Panorama Fails / twitter.com

5. …и человеческая



Фото: imgur.com

6. Надеемся, фотограф вызвал скорую



Фото: itsSkizza / imgur.com

7. Панорама + ребенок = три ребенка



Фото: majorjake / reddit.com

8. «Вперед, гаджет-рука!»

Фото: cassilike / reddit.com

9.



Фото: Panorama Fail / tumblr.com

10.



Фото: JeffHfx / reddit.com

11. Ничего необычного, просто человек-осьминог

Фото: bam707 / reddit.com

12. «Вот что бывает, если подпрыгнуть во время фото»

Фото: meg2692 / reddit.com

13. Что-то пошло не так



Фото: kness77 / reddit.com

14. «Мой знакомый быстро поднял голову, и моя камера дорисовала ему это»



Фото: GhostalMedia

15. Собака: концентрированная версия



Фото: DJquikDry / reddit.com

16. «Только что узнал, что мой пес — Цербер»



Фото: Pufferchung / reddit.com

17. Половина кота



Фото: Ken Layne ‏/ twitter.com

18. Новейший антигравитационный лондонский автобус



Фото: Njovusav / reddit.com

19. «Я попытался снять панораму на Лондонской неделе моды»



Фото: reddit.com

20. «На моем смартфоне есть функция широкого селфи, похожая на панораму. Нужно сидеть неподвижно, чтобы она сработала. Моя девушка чихнула, и получилось это»



Фото: JuddJasper / reddit.com