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У пользователя VR-мессенджера случился припадок в прямом эфире, и никто не мог ему помочь

20.01.2018 09:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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У одного из пользователей мессенджера VRChat (общение в виртуальной реальности) в прямом эфире начался эпилептический припадок, при этом никто не мог ему помочь. Все лишь беспомощно наблюдали и давали советы, пишет TJournal.

Виртуальная реальность позволяет «встречаться» людям из разных уголков планеты, однако физически они по-прежнему далеко. А потому одни «в прямом эфире» могут видеть, что другие пользователи страдают от реальных медицинских чрезвычайных ситуаций, но при этом ничего не могут с этим поделать.

Пользователь YouTube Rogue Shadow VR опубликовал видео из мессенджера VRChat, где у одного из пользователей начинается эпилептический припадок.

Как объясняет Rogue в своем видеоролике, он и другие пользователи VRChat находились в одной из виртуальных комнат приложения, когда вдруг один из аватаров в комнате персонажей упал на пол и начал дергаться.

У пользователя VR-мессенджера случился припадок в прямом эфире, и никто не мог ему помочь

В начале было неясно — это всего лишь ошибка программы или кто-то решил пошутить, что нередко в среде VRChat.

Однако потом все поняли, что что-то не так. Пользователь не отвечает на вопросы других людей, продолжает лежать на полу и размахивать руками, и можно было услышать, как он изо всех сил пытается дышать. В своем видеоролике Rogue сказал, что этот пользователь, с которым он говорил после инцидента, использовал какую-то технику слежения за телом, поэтому вы можете увидеть их аватара, лежащего на полу.

«Мы были совершенно бессильны», — сказал Rogue в своем видео. «Мы даже не знали, на какой части планеты живет этот человек, и все, что мы могли делать, это просто наблюдать».

Важно, что большинство людей проявили сочуствие и пытались помочь хоть как-то страдающему пользователю. Они спрашивали, как могут помочь, просили игроков с мигающими аватарами отступить и пытались дать совет игроку обратиться за медицинской помощью, как только он сможет.

Так же не совсем ясно, что именно вызвало припадок. VR является визуально подавляющей, дезориентирующей средой, а пользователи VRChat могут создавать свои собственные среды и аватары, поэтому вы никогда не знаете, что увидите. Если у вас светочувствительная эпилепсия, нахождение в VRChat с Oculus Rift повышает риск припадка.

 
 
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У одного из пользователей мессенджера VRChat (общение в виртуальной реальности) в прямом эфире начался эпилептический припадок, при этом никто не мог ему помочь....

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